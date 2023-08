Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

47,23 EUR +0,08% (03.08.2023, 09:07)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

47,47 EUR -1,90% (02.08.2023)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (03.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Der Chemiekonzern Covestro habe am Dienstag die Zahlen für das konjunkturell bedingt schwierige zweite Quartal vorgelegt. Zudem sei die Gesamtjahresprognose bestätigt worden, aber darauf hingewiesen, dass man eher am unteren Ende der Spanne landen werde. Nun hätten sich zahlreiche Analysten zu Wort gemeldet - mit zum Teil sehr unterschiedlichen Meinungen.Weiterhin am bullishten gestimmt bleibe die US-Investmentbank Goldman Sachs. So habe Analystin Georgina Fraser trotz der eher wenig berauschenden Zahlen für das zweite Quartal die Einstufung auf "buy". Darüber hinaus habe sie das Kursziel von 64 Euro bestätigt, was stattliche 36 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs liege.Indes habe die Baader Bank hat die Einstufung für Covestro auf "add" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. In der Analystenkonferenz zum Quartalsbericht habe es kaum Neues gegeben, so Analyst Markus Mayer in einem vorliegenden Kommentar. Fragen hinsichtlich der Übernahmespekulationen seien nicht beantwortet worden. In China erwarte der Konzernchef keine schnelle Erholung.Die UBS stufe Covestro weiter mit "neutral" ein, das Kursziel sei bei 41 Euro belassen worden. Der Kunststoffkonzern plane vorsichtiger für das operative Ergebnis (EBITDA) des Gesamtjahres, so Analyst Geoff Haire in einer ersten Reaktion. Der Mittelpunkt der unteren Hälfte der Jahreszielspanne liege 12 Prozent unter dem Marktkonsens.Ganz klar: Kurzfristig betrachtet stehe vor Covestro eine ganze Reihe von Herausforderungen. Mittel- bis langfristig seien die Aussichten für den sehr gut aufgestellten Chemieriesen mit solider Bilanz aber nach wie vor gut. Vor diesem Hintergrund erscheine die Bewertung des von Adnoc umworbenen DAX-Konzerns attraktiv.Mutige können weiterhin zugreifen (Stopp: 36,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.08.2023)Mit Material von dpa-AFX