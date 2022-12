Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

36,52 EUR -0,19% (22.12.2022, 14:34)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

36,46 EUR -0,16% (22.12.2022, 14:37)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (22.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Covestro-Aktie habe 2022 einen sehr schweren Stand gehabt. Die Sorgen um mögliche Erdgasengpässe und hohe Energiekosten sowie die Ängste vor einer Rezession hätten den Chemietitel auf Talfahrt geschickt. Dies hätten in den vergangenen Monaten bereits Vorstände des DAX-Konzerns zum Kauf genutzt, nun habe auch der Vorstandsvorsitzende zugegriffen.So habe sich kürzlich CEO Markus Steilemann 6.899 Covestro-Anteilscheine zu einem Durchschnittskurs von 35,81 Euro gesichert. Damit belaufe sich das Volumen der Investitionen in das von ihm geführte Chemieunternehmen auf knapp 250.000 Euro. Natürlich seien Insiderkäufe keine Garantie dafür, dass es mit den Kursen der jeweiligen Firmen wieder aufwärts gehe, dennoch sei es natürlich immer ein gutes Zeichen, wenn die Manager eigenes Geld auf steigende Aktienkurse setzen würden.Auch DER AKTIONÄR sei optimistisch gestimmt, dass die Covestro-Aktie mittel bis langfristig wieder deutlich höher notieren werde als aktuell. Allerdings bleibt es dabei: Angesichts der zahlreichen Risiken gerade für Chemiekonzerne ist der günstig bewertete DAX-Titel weiterhin nur für Mutige mit einem langen Atem geeignet (Stopp: 27,50 Euro), so Thorsten Küfner. (Analyse vom 22.12.2022)Börsenplätze Covestro-Aktie: