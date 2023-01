Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (23.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Aktienkurse von konjunkturabhängigen Firmen wie BASF oder Covestro hätten zuletzt deutlich zulegen können. Denn die jüngsten Daten und die Aussichten zur weiteren Wirtschaftsentwicklung hätten sich zuletzt in zahlreichen Ländern verbessert. In dieser Woche stünden in der Eurozone erneut wichtige Frühindikatoren auf dem Kalender.Über die konjunkturelle Lage dürften die Einkaufsmanagerindizes Aufschluss geben. In Deutschland werde zudem das ifo-Geschäftsklima veröffentlicht. Zuletzt sei an den Märkten die Hoffnung gestiegen, dass die Eurozone eine Rezession vermeiden könne. Die deutlich gesunkene Gefahr von Gasrationierungen könnte nach Einschätzung der Commerzbank die Einkaufsmanagerindices auch im Januar etwas nach oben getrieben haben. Ein Einbruch der Konjunktur sei damit unwahrscheinlicher geworden. "Doch die spürbare Verschlechterung des wirtschaftlichen Umfeldes spricht weiterhin für einen leichten Rückgang der Wirtschaftsleistung in der ersten Jahreshälfte", heiße es in einem Ausblick.In Deutschland dürfte das ifo-Geschäftsklima für Januar weitere Aufschlüsse über die Konjunkturentwicklung geben. "Das ifo-Geschäftsklima ist inzwischen auf einen Aufwärtstrend eingeschwenkt und wird diesen fortsetzen", würden die Experten der DekaBank schreiben. "Noch sind die Geschäftserwartungen aber weit unterhalb des Konjunkturpfades und müssen nun zu diesem nach oben aufschließen."In den USA stünden indes die Zahlen für das BIP-Wachstum im vierten Quartal an. Eine der häufigsten Fragen an den Finanzmärkten sei derzeit, ob die USA in diesem Jahr in eine Rezession fallen würden. Die anstehenden Wachstumszahlen zum Schlussquartal 2022 würden darauf jedoch keine Antwort liefern, es werde ein deutliches Wachstum erwartet. An den Märkten sei allerdings schon seit einiger Zeit ein Rezessionsszenario eingepreist, wie man auch an den Zinserwartungen ablesen könne: Für die zweite Jahreshälfte würden von der US-Notenbank FED keine Zinsanhebungen mehr, sondern vielmehr Zinssenkungen erwartet. Bisher stemme sich die FED entschlossen gegen derartige Erwartungen.Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.