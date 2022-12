Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

36,30 EUR -0,85% (23.12.2022, 09:10)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

36,64 EUR +0,30% (23.12.2022, 09:01)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (23.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Über viele Monate hinweg habe die Marktteilnehmer regelrecht die Angst gelähmt, dass die großen Chemieproduzenten in Deutschland in diesem Winter die Produktion im Zuge einer Gasmangellage einstellen könnten. Zwar würden die anhaltend hohen Energiekosten natürlich Covestro, Evonik, BASF & Co belasten - das große Horror-Szenario dürfte jedoch in diesem Winter ausbleiben.Allerdings habe die Winterkälte in der vergangenen Woche die Gasverbräuche zuletzt in die Höhe schnellen lassen. Wie die Bundesnetzagentur am Donnerstag mitgeteilt habe, habe der Gasverbrauch in der 50. Kalenderwoche insgesamt 12 Prozent über dem durchschnittlichen Verbrauch der Jahre 2018 bis 2021 gelegen. Gegenüber der Vorwoche sei er um 20 Prozent gestiegen. Das Sparziel von 20 Prozent weniger sei deutlich verfehlt worden, habe die Behörde mitgeteilt. Die Temperaturen hätten 7,9 Grad unter dem Mittelwert der Vorjahre gelegen.Temperaturbereinigt habe der Verbrauch in der 49. und 50. Kalenderwoche 12 Prozent unter dem Referenzwert gelegen. Doch auch dieser Wert liege laut Netzagentur noch im kritischen Bereich. Für die laufende Woche rechne die Behörde wegen der deutlich höheren Temperaturen mit einem Rückgang des Gasverbrauchs.Während die Industrie im Vergleich zum Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2021 insgesamt 2,9 Prozent weniger Gas verbraucht habe, hätten Haushalte und Gewerbe in Kalenderwoche 50 um 27,6 Prozent zugelegt. Im laufenden Jahr sei es in dieser Verbrauchergruppe die Woche mit dem höchsten Verbrauch gewesen - 2.556 Gigawattstunden pro Tag.Dieser habe allerdings noch deutlich unter dem Verbrauch der 6. Kalenderwoche des Jahres 2021 gelegen, als eine Kältewelle in weiten Teilen Deutschlands für Schnee und Eis gesorgt habe. Damals hätten Haushalte und Gewerbe im Schnitt 3084 Gigawattstunden pro Tag verbraucht. Zum Vergleich: Am Mittwoch seien insgesamt 3214 Gigawattstunden Erdgas nach Deutschland importiert worden.Zuletzt sei am 27. November in Deutschland unterm Strich Gas eingespeichert worden. Seitdem gehe die Füllmenge zurück - wie im Winter üblich. Der größte deutsche Speicher im niedersächsischen Rehden habe zuletzt einen Füllstand von knapp 90,7 Prozent verzeichnet, wie am Donnerstag aus im Internet veröffentlichten Daten hervorgegangen sei.Die Speicher würden Schwankungen beim Gasverbrauch ausgleichen und damit ein Puffersystem für den Markt bilden. Die Füllstände würden nach Beginn der Heizperiode im Herbst üblicherweise abnehmen. Am Morgen des 14. November sei ein Füllstand von 100 Prozent verzeichnet worden. Am 1. Februar sollten die Speicher laut Energiewirtschaftsgesetz noch zu 40 Prozent gefüllt sein.Zu beachten sei, dass weiter dauerhaft Gas durch Pipeline-Importe nach Deutschland fließe, am Dienstag aus Norwegen, den Niederlanden, Belgien und der Schweiz. Am neuen LNG-Terminal in Wilhelmshaven sei einen Tag später, am Mittwoch, erstmals Gas eingespeist worden.Das Marktumfeld für die Chemieriesen bleibe herausfordernd. Dennoch könnten Mutige weiterhin darauf setzen, dass sich die Kurse der drei günstig bewerteten Chemietitel im kommenden Jahr wieder erholen würden. Die Stoppkurse sollten bei 27,50 Euro (Covestro), 15,00 (Evonik) beziehungsweise 42,00 Euro (BASF) belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.12.2022)