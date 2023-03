Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

37,09 EUR -3,44% (13.03.2023, 10:55)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

36,98 EUR -4,22% (13.03.2023, 10:41)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (13.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Marktumfeld für Chemieriesen wie BASF und Covestro sowie sämtliche konjunkturabhängige Unternehmen rund um den Globus bleibe schwierig. Dies würden nun auch die Aussagen des neuen chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang bestätigen. So seien die Aussichten für die Weltwirtschaft seiner Meinung nach "nicht optimistisch".China sehe viele Unsicherheitsfaktoren, Instabilität und unvorhersehbare Ereignisse, habe der Regierungschef am Montag auf seiner ersten Pressekonferenz zum Abschluss der diesjährigen Jahrestagung des Volkskongresses in Peking gesagt. "Das Wirtschaftswachstum zu stabilisieren, ist eine herausfordernde Aufgabe, nicht nur für China, sondern für alle Länder in der Welt", habe Li Qiang gesagt. Es werde für China nicht leicht, wie geplant "rund fünf Prozent" Wachstum zu erreichen - und erfordere zusätzliche Anstrengungen.Die Risiken für die Weltkonjunktur würden hoch bleiben, dementsprechend seien die Aussichten für zyklische Firmen wie BASF oder Covestro nicht sonderlich rosig. Dies dürfte nach den kräftigen Kursrückgängen im Vorjahr aber bereits ausreichend eingepreist sein. Mutige mit einem langen Atem können daher weiterhin auf eine nachhaltige Trendwende der beiden Chemie-Titel setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse sollten bei 31,50 Euro (Covestro) beziehungsweise 42,00 Euro (BASF) belassen werden. (Analyse vom 13.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link