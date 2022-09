Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (22.09.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Covestro: Leichte Stabilisierungstendenzen - AktienanalyseDie Folgen des Krieges in der Ukraine haben starke Auswirkungen auf die deutsche Chemie- und Pharmabranche, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Laut dem Verband der Chemischen Industrie (VCI) sei die Produktion im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 5,4 Prozent eingebrochen. Ohne das Pharmageschäft sei sie sogar um mehr als acht Prozent zurückgegangen. Und Besserung sei nicht in Sicht: Die Geschäftserwartungen der Branche seien im Keller, so der VCI. Man rechne überwiegend mit einem sehr schwierigen zweiten Halbjahr. Während Chinas Wirtschaft erheblich geschwächt sei, sei die US-Wirtschaft schon das zweite Quartal in Folge geschrumpft. Die EU werde unter anderem wegen der Energiekrise voraussichtlich in eine Rezession stürzen. Dies gelte gerade für Deutschland."Wir müssen uns im wahrsten Sinne des Wortes warm anziehen, um diesen Winter und auch das kommende Jahr zu überstehen", habe VCI-Präsident Christian Kullmann gesagt. Die Prognosen würden entsprechend aussehen: Der VCI erwarte nun, dass die Herstellung in der Branche dieses Jahr um 5,5 Prozent schrumpfen werde. Die Produktion der Chemie alleine betrachtet dürfte gar um 8,5 Prozent zurückgehen. Bisher habe der Verband mit einem Produktionsrückgang von 1,5 Prozent gerechnet und mit einem Minus von 4 Prozent für das reine Chemiegeschäft. Der Umsatz könnte laut VCI zwar dieses Jahr immer noch zweistellig wachsen. Ein Grund zur Freude sei das aber nicht, da das Plus nur kostengetrieben sei. Den Betrieben falle es trotz steigender Kosten immer schwerer, die hohen Energie- und Rohstoffkosten an Kunden weiterzugeben, habe der VCI gewarnt. Bei vielen Unternehmen seien die Erlöse schon zurückgegangen, erste hätten bereits rote Zahlen geschrieben.Die trüben Aussichten für den Chemiesektor spiegeln sich auch an der Börse wider: Vor allem die Aktie des Kunststoffkonzerns Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) kam kräftig unter die Räder - seit Januar verlor sie rund 45 Prozent an Wert verloren, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Inzwischen jedoch seien um 30 Euro zumindest leichte Stabilisierungstendenzen auszumachen. Die Analysten seien daran sicher nicht ganz unschuldig. Sie würden zwar davon ausgehen, dass der Gegenwind für den Konzern weiter zunehmen werde, sähen auf dem aktuellen Kursniveau aber dennoch mehr Chancen als Risiken. (Ausgabe 37/2022)Börsenplätze Covestro-Aktie: