Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

36,56 EUR +0,52% (27.12.2022, 14:43)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

36,60 EUR +0,74% (27.12.2022, 14:41)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (27.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.In den vergangenen Monaten hätten große Energieverbraucher wie etwa Covestro oder K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88) unter den anhaltend hohen Gaspreisen gelitten. Zuletzt habe sich die Lage diesbezüglich wieder verbessert. Wegen den jüngst vergleichsweise milden Temperaturen falle der Preis für europäisches Erdgas nun weiter. So sei der Terminkontrakt TTF am Dienstag zeitweise bei 80,00 Euro je Megawattstunde gehandelt worden.So günstig sei europäisches Erdgas zuletzt im Juni gewesen. Der TTF-Kontrakt gelte als Richtschnur für das europäische Preisniveau. Im weiteren Handelsverlauf sei der Terminkontrakt wieder etwas höher bei 81,70 Euro je Megawattstunde gehandelt worden.Seit Mitte Dezember zeige die Tendenz beim Gaspreis nach unten. In dieser Zeit sei der Terminkontrakt TTF um etwa 50 Euro je Megawattstunde gefallen. Das Rekordhoch habe die Notierung im Sommer bei 345 Euro je Megawattstunde erreicht. Damals habe ein Lieferstopp von Erdgas aus Russland einen rasanten Höhenflug beim Preis für Erdgas ausgelöst.Am Markt sei als Grund für den fallenden Gaspreis auf milde Temperaturen verwiesen worden, die den Verbrauch an Erdgas vergleichsweise niedrig halten würden. An den Weihnachtsfeiertagen seien die Temperaturen deutlich höher als Mitte des Monats gewesen, als in weiten Teilen Deutschlands Dauerfrost geherrscht habe.Trotz der jüngsten Entspannung liege der Preis für europäisches Erdgas immer noch auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Im Jahr 2020 hätten die Notierungen des Terminkontrakts TTF noch unter der Marke von 20 Euro gelegen.Die Lage für K+S und Covestro verbessere sich im Hinblick auf die Gaspreise weiter. Für Covestro wäre für 2023 vor allem wichtig, dass sich die Weltkonjunktur nicht zu sehr abschwäche. K+S könne indes relativ entspannt auf das kommende Jahr blicken: Die anhaltend hohen Kalipreise dürften dafür sorgen, dass der nun fast schuldenfreie MDAX-Konzern erneut stattliche Gewinne erzielen dürfte. Die beiden günstig bewerteten Titel bleiben attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse sollten bei 16,00 Euro (K+S) bzw. 27,50 Euro (Covestro) belassen werden. (Analyse vom 27.12.2022)Mit Material von dpa-AFX