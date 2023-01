XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (24.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Der deutsche Kunststoff-Spezialist habe erst vor kurzem vorläufige Zahlen veröffentlicht und einen überraschenden Verlust vermeldet. Die Covestro-Aktie habe sich davon schnell erholt und sei nun drauf und dran, nach oben auszubrechen. Bei dem Titel lasse sich mit etwas gutem Willen eine Untertassenformation erkennen, bei der sich zuletzt ein sogenannter Henkel gebildet habe. Sollte deshalb die Covestro-Aktie noch das Verlaufshoch bei 43,21 Euro überwinden, dürfte sich ein starker Aufwärtsimpuls anschließen. Im Falle eines Ausbruchs sollte sie rasch die 45-Euro-Marke anlaufen. Werde auch diese Hürde gemeistert, winke ein Anstieg in den Bereich von 50 Euro, was einem Potenzial von 17% entspreche, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 24.01.2023)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Covestro-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:42,92 EUR +1,39% (24.01.2023, 11:12)