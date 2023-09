unter folgendem Link.



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (08.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Der Leverkusener Chemiekonzern zeige sich nach wochenlangen Spekulationen offen für eine Übernahme durch den Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc). Der Covestro-Vorstand habe beschlossen, im Hinblick auf das von Adnoc bekundete Interesse ergebnisoffene Gespräche aufzunehmen, wie Covestro am Freitagabend mitgeteilt habe. Damit könnten die beiden Unternehmen nun über Details einer möglichen Akquisition reden. Zuletzt sei in Medien die Rede davon gewesen, dass die Araber informell 60 Euro je Aktie in Aussicht gestellt hätten, was einem Wert von 11,6 Mrd. Euro entspreche.Spekulationen über ein Interesse von Adnoc gebe es schon seit Mitte Juni, damals habe die Aktie noch um die 40 Euro gekostet. Das Management um Covestro-Chef Markus Steilemann habe seither jedoch jeglichen konkreten Kommentar zu dem Thema umschifft und immer wieder gesagt, solche Spekulationen würden nicht kommentiert. Vielmehr hätten beide Seiten dem Vernehmen nach bisher nie nicht direkt miteinander gesprochen, sondern lediglich informell über Investmentbanken und Anwälte kommuniziert.Die Covestro-Aktie habe zuletzt auf der Handelsplattform Tradegate 52,74 Euro gekostet. Damit habe sie ihre Gewinne von 7,8% auf 51,50 Euro aus dem Xetra-Hauptschäft weiter ausgebaut. Bereits am Nachmittag habe die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass Covestro sich noch in dieser Woche offizielle offen für Gespräche zeigen dürfte. Der Aktienkurs sei daraufhin hochgeschnellt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU