Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (08.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Covestro-Aktie könne satte zehn Prozent zulegen. Der Grund für diesen kräftigen Kurssprung hänge natürlich einmal mehr mit der möglichen Übernahme durch Adnoc zusammen. Denn laut Kreisen könnte es noch in dieser Woche einen großen Schritt in diese Richtung gehen.Demnach solle noch diese Woche der Aufsichtsrat des DAX-Konzerns zusammentreten, um womöglich den Weg frei zu machen für formelle Verhandlungen mit dem arabischen Energieriesen.Covestro selbst habe sich in dieser Angelegenheit noch nicht geäußert. DER AKTIONÄR habe kürzlich mit Covestro-Finanzvorstand Thomas Toepfer im Nachgang zu den Quartalszahlen ein Gespräch geführt. Hinsichtlich des anhaltenden Interesses von Adnoc habe er auf Nachfrage lediglich erklärt: "Wir kommentieren grundsätzlich keine Marktgerüchte und haben mit diesem Angang in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht. Daher werden wir dies auch weiter so handhaben."Das Interesse von Adnoc belege einmal mehr, wie günstig der stark aufgestellte Chemieriese mit solider Bilanz derzeit bewertet sei. Zwar stehe Covestro aufgrund der schwachen Weltkonjunktur und der anhaltend hohen Energiekosten vor einer ganzen Reihe von Herausforderungen. Doch mittel- bis langfristig seien die Aussichten nach wie vor gut. Vor diesem Hintergrund erscheine die Bewertung des umworbenen DAX-Konzerns attraktiv.Mutige können vor diesem Hintergrund weiterhin zugreifen und sichern ihr Investment mit einem nun auf 40,00 Euro nachgezogenen Stoppkurs nach unten ab, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link