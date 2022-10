Mit Material von dpa-AFX



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (24.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Eine Meldung, welche stark in China aktive Chemieriese wie BASF und Covestro interessieren dürfte: Wie das Pekinger Statistikamt am Montag mitgeteilt habe, habe Chinas Wachstum im dritten Quartal stärker als erwartet um 3,9 Prozent zugelegt. Nach lediglich 0,4 Prozent im zweiten Quartal habe die zweitgrößte Volkswirtschaft damit deutliche Zeichen der Erholung gezeigt.Allerdings hätten weitere am Montag veröffentlichte Konjunktur- und Handelszahlen auf ein durchmischtes Bild der Lage hingedeutet. Die Daten seien mit Spannung erwartet worden, weil Peking ihre Veröffentlichung in der vergangenen Woche überraschend verschoben habe. Die Behörden hätten keine Begründung für den Schritt geliefert. Beobachter seien jedoch davon ausgegangen, dass die Entscheidung mit dem gleichzeitig laufenden Parteikongress in Peking zusammengehangen habe, der am Samstag geendet habe.Nach Abschluss des Parteitags habe Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping beteuert, dass die chinesische Wirtschaft "widerstandsfähig" sei. "China kann sich nicht isoliert von der Welt entwickeln."Die schwache globale Nachfrage habe das chinesische Exportwachstum weiter abgebremst. Die Ausfuhren hätten im September in US-Dollar berechnet nur noch um 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zugelegt, wie der chinesische Zoll am Montag berichtet habe.Im Vormonat habe die Exportmaschinerie auch schon an Schwung verloren und nur einen Zuwachs von 7,1 Prozent erreicht. Auch die Einfuhren hätten im September wie im Vormonat nur um 0,3 Prozent zugelegt. Die Ausfuhren hätten sich nur leicht besser als von Experten vorhergesagt entwickelt, die Importe hingegen etwas schlechter.Während die chinesische Industrieproduktion im September deutlich um 6,3 Prozent zugelegt habe, sei das Wachstum der Einzelhandelsumsätze mit einem Zuwachs von 2,5 Prozent langsamer ausgefallen, als erwartet worden sei. Auch die offizielle städtische Arbeitslosenquote habe erstmals seit vier Monaten wieder um 0,2 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent zugelegt.Besonders die strikte Null-Covid-Strategie mit Lockdowns und anderen Beschränkungen bremse die chinesische Wirtschaft, die aber auch unter einer schweren Immobilienkrise, hoher Verschuldung und schwacher heimischer Nachfrage leide.Die Regierung werde das ursprüngliche Wachstumsziel von rund 5,5 Prozent für dieses Jahr voraussichtlich weit verfehlen. Die Weltbank rechne nur noch mit 2,8 Prozent. Das wäre nach dem ersten Jahr der Pandemie 2020 erst das zweite Mal seit vier Jahrzehnten, dass das Wachstum in China so niedrig ausfalle.Die jüngsten Konjunkturdaten aus China seien natürlich kein Grund zu übermäßiger Freude, würden aber durchaus Mut für die kommenden Monate machen."Der Aktionär" bleibt indes bei seiner Einschätzung: Mutige können bei BASF und Covestro darauf spekulieren, dass bei den enorm günstig bewerteten Chemie-Titeln eine Erholung gelingt, so Thorsten Küfner. Die Stoppkurse könnten vorerst noch bei 26,00 Euro (Covestro) und 34,00 Euro (BASF) belassen werden. (Analyse vom 24.10.2022)