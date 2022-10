Börsenplätze Covestro-Aktie:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (25.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Covestro werde wegen der hohen Gas- und Energiepreise und einer zurückhaltenderen Kauflaune der Verbraucher für das laufende Jahr noch etwas vorsichtiger. Der DAX-Konzern rechne laut einer Mitteilung vom Dienstag für 2022 mit einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen 1,7 und 1,8 Milliarden Euro, nachdem bislang 1,7 bis 2,2 Milliarden Euro auf dem Zettel gestanden hätten.Analysten würden im Mittel gut 1,8 Milliarden Euro erwarten. Im abgelaufenen dritten Quartal sei das operative Ergebnis im Jahresvergleich um fast zwei Drittel auf 302 Millionen Euro eingebrochen. Damit habe Covestro das untere Ende der eigenen Zielsetzung erreicht und sei ein wenig hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben. Unter dem Strich hätten die Leverkusener sich mit 12 Millionen Euro knapp in der Gewinnzone gehalten, nach einem Überschuss von 472 Millionen Euro vor einem Jahr. Der freie operative Mittelzufluss, also das Geld, was im Tagesgeschäft letztlich bei Covestro hängen bleibe, sei um mehr als 90 Prozent auf 33 Millionen Euro gesunken.Hier kalkuliere Konzernchef Markus Steilemann für 2022 nun mit 0 bis 100 Millionen Euro, nachdem seit der Prognosesenkung im Sommer bis zu 500 Millionen Euro avisiert worden seien. Der Umsatz sei im Sommerquartal indes dank höherer Verkaufspreise und des schwachen Eurokurses zum US-Dollar um rund sieben Prozent auf 4,6 Milliarden Euro gestiegen.Mutige können weiterhin auf eine nachhaltige Erholung setzen (Stopp: 26,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.10.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link