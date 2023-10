Börsenplätze Covestro-Aktie:



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (27.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chemiekonzerns Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wie im Vorfeld bereits erwartet worden sei, habe Covestro für das dritte Quartal keine berauschenden Zahlen präsentiert. Zudem sei aufgrund der anhaltend schwierigen Marktbedingungen die Prognose für das Gesamtjahr noch ein weiteres Mal nach unten angepasst worden. Analysten hätten sich davon aber nicht überrascht gezeigt.Der operative Gewinn (EBITDA) des Kunststoffspezialisten sei von Anfang Juli bis Ende September im Jahresvergleich um acht Prozent auf 277 Mio. Euro gesunken. Nachdem in Q3/2022 noch ein kleiner Nettogewinn von zwölf Mio. Euro verbucht worden sei, habe man nun einen Verlust von 31 Mio. Euro verbucht.Der neue Finanzchef des DAX-Konzerns, Christian Baier, habe erklärt: "Der Ausblick für unsere Kernindustrien hat sich mit Ausnahme der Automobilindustrie für das Gesamtjahr weiter verschlechtert. Unsere Prognose haben wir demnach am unteren Ende der ausgegebenen Bandbreiten eingeengt." Das Unternehmen rechne für 2023 nun mit einem EBITDA bei "einem Wert um 1,1 Mrd. Euro". Zu Jahresbeginn habe die Prognose noch bei 1,1 bis 1,6 Mrd. Euro gelegen, im Sommer sei sie dann auf 1,1 bis 1,35 Mrd. Euro eingeengt worden. Beim freien operativen Mittelzufluss aus dem Tagesgeschäft erwarte Covestro ein Volumen von 0 bis 200 Mio. Euro und habe damit die im Sommer verringerte Schätzung bestätigt. Für die CO2-Emissionen erwarte der Chemiekonzern indes unverändert 4,2 bis und 4,8 Mio. Tonnen.Dementsprechend bleibt die Covestro-Aktie attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 40,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 27.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link