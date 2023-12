Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

53,00 EUR +0,49% (29.12.2023, 09:33)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

52,94 EUR +0,19% (29.12.2023, 09:19)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (29.12.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Für die deutschen Chemieriesen sei auch 2023 wieder kein leichtes Jahr gewesen. Die Unternehmen hätten und der mauen Entwicklung der Konjunktur in einigen wichtigen Märkten sowie unter den hohen Energiekosten gelitten. Immerhin habe man sich anders als 2022 keinerlei Sorgen um eine sichere Gasversorgung machen müssen. Und 2024 auch nicht. Denn Deutschland gehe mit sehr gut gefüllten Erdgasspeichern ins neue Jahr. Der Füllstand der Speicher habe am Donnerstagmorgen bei 90,8% gelegen, wie am Freitag aus im Internet veröffentlichten Daten des europäischen Gasspeicherverbands GIE hervorgegangen sei. Zum Vergleich: Seien die Speicher voll, entspreche die gespeicherte Gasmenge etwa dem Verbrauch von zwei bis drei durchschnittlich kalten Wintermonaten.Die vollen Gasspeicher seien natürlich für BASF, Evonik und Covestro positiv. Nun wäre es wichtig, dass die Weltkonjunktur - eventuell mit Hilfe von den Notenbanken - in den kommenden Quartalen allmählich wieder Schwung aufnehme. Die günstig bewerteten Aktien von BASF und Evonik würden jedenfalls heiße Comeback-Wetten für das nächste Börsenjahr bleiben, die Stoppkurse sollten bei 36 Euro (BASF) bzw. 15 Euro (Evonik) belassen werden.Bei Covestro würden indes weiterhin die Übernahmeverhandlungen laufen, von denen kaum eine Information nach außen dringe. Die Aktie verfüge aktuell auch noch über ein relativ gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Die Position sollte hier mit einem auf 44 Euro nachgezogenen Stoppkurs abgesichert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.12.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link