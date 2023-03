XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (09.03.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Covestro: Keine Dividende - AktienanalyseHohe Abschreibungen haben den Kunststoffkonzern Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) im vergangenen Jahr in die roten Zahlen gedrückt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Unter dem Strich sei bei den Leverkusenern 2022 ein Verlust von 272 Mio. Euro angefallen, nach einem Gewinn von 1,6 Mrd. Euro im Vorjahr. Eine Dividende werde es daher nicht geben. Die Konzernpolitik sehe für Jahre mit einem negativen Ergebnis keine Ausschüttung vor. Aber auch im Tagesgeschäft habe es gestockt. Wegen hoher Gas- und Energiekosten und einer schwachen Nachfrage sei das operative Ergebnis (EBITDA) um etwa die Hälfte auf gut 1,6 Mrd. Euro gesunken. Besonders stark unter Druck sei die Sparte Performance Materials geraten. Hier sei das operative Ergebnis um 63 Prozent auf 951 Mio. Euro gefallen. Und Besserung sei zumindest kurzfristig nicht in Sicht. Im Gegenteil: Das EBITDA dürfte im laufenden Jahr deutlich sinken, habe der Konzern mitgeteilt. Gleiches gelte für den freien operativen Mittelzufluss, der 2022 bereits um 90 Prozent auf 138 Mio. Euro eingebrochen sei.Laut einer Präsentation für Analysten ergäbe sich ein operativer Gewinn von einer Mrd. Euro, falls das ganze Jahr über Gewinnmargen wie im Januar erzielt würden. Die Deutsche Bank habe das Kursziel für Covestro dennoch von 45 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kunststoffkonzern habe, wie schon bekannt, schwach abgeschnitten, da ihn ein "perfekter Sturm" aus Kosteninflation, schwacher Nachfrage und dem Abbau von Lagerbeständen bei den Kunden getroffen habe, so Analyst Tim Jones. Nach diesem wohl erreichten Tiefpunkt sollte sich der Fokus aber auf das Tempo einer schrittweisen Erholung richten. Mit dieser Meinung stehe der Analyst nicht alleine da. Auch Samuel Perry von der Credit Suisse und Georgina Fraser von Goldman Sachs würden glauben, dass Covestro - die Profitabilität betreffend - die Talsohle durchschritten haben dürfte und hätten ihre Kaufempfehlungen erneuert. (Ausgabe 09/2023)