Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

36,42 EUR -0,98% (27.04.2023, 09:09)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

37,00 EUR +1,56% (26.04.2023)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (27.04.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Aktien der konjunktursensiblen Chemiekonzerne Covestro, Evonik oder LANXESS hätten es zuletzt schwer. Zahlreiche Marktteilnehmer befürchteten eine schwache Wirtschaftsentwicklung im Zuge der Bankenkrise in den USA. Diese Ängste würden aber wieder schwinden. Und nun hätten sich mehrere Finanzexperten festgelegt: Es bestehe kein Grund zu erhöhter Sorgen.Demnach dürften die jüngsten Bankenturbulenzen dürften kaum Folgen für die Konjunktur in Deutschland, der Eurozone und den USA haben. Allerdings könnten die großen Zentralbanken wegen der Spannungen in der Finanzbranche bei der Straffung ihrer Geldpolitik behutsamer vorgehen, heiße es in einer neuen Studie des Mannheimer Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW. Zuletzt seien die Leitzinsen deutlich erhöht worden, um die Inflation zu bremsen."Die jüngsten Spannungen im Bankensystem dürften sowohl bezüglich Intensität als auch Dauer begrenzte wirtschaftliche Auswirkungen haben. Sie könnten jedoch ausreichen, um die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Federal Reserve (FED) in den kommenden Monaten geringfügig weniger aggressiv zu gestalten", so Thibault Cézanne aus dem ZEW-Forschungsbereich Altersvorsorge und nachhaltige Finanzmärkte. Die Zentralbanken könnten kurzfristig mehr Gewicht auf Finanzstabilität als auf Inflationsbekämpfung legen.Im März sei in den USA die Silicon Valley Bank und mehrere Regionalbanken kollabiert, was Schockwellen an den Finanzmärkten ausgelöst habe. Als wesentlicher Grund für die Turbulenzen hätten steigende Zinsen an den Kapitalmärkten gegolten. Kurz darauf habe die Credit Suisse per Notübernahme durch die Schweizer Großbank UBS gerettet werden müssen. Die Europäische Zentralbank habe Mitte März trotz der Bankenturbulenzen die Leitzinsen weiter erhöht. Am kommenden Donnerstag (4. Mai) stehe der nächste Zinsentscheid bevor. Die Bankenturbulenzen hätten die ZEW-Konjunkturerwartungen zuletzt eingetrübt. Mit dem starken Abfluss von Kundengeldern bei der US-Regionalbank First Republic schwele die Unsicherheit weiter.Nach Ansicht der Finanzexperten würden sich die Bankenturbulenzen kurzfristig eher in der US-Wirtschaft bemerkbar machen. Rund 46 Prozent bzw. 45 Prozent der Befragten würden erwarten, dass der Einfluss auf das Bruttoinlandsprodukt in sechs Monaten gleich null oder leicht negativ sein werde. Eine knappe Mehrheit (52 Prozent) erwarte aber kurzfristig eine etwas weniger straffe Geldpolitik der FED. Die US-Notenbank habe zuletzt den Leitzins moderat weiter erhöht, aber von einer aggressiveren Zinspolitik Abstand genommen.Auch "Der Aktionär" gehe davon aus, dass sich die europäische Wirtschaft in den kommenden Monaten wieder erholen werde. Dies dürfte den deutschen Chemiekonzernen, die allesamt im historischen Vergleich noch sehr günstig bewertet seien, voll in die Karten spielen.Mutige können daher bei Covestro und Evonik weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse sollten bei 15,00 Euro (Evonik) beziehungsweise 31,50 Euro (Covestro) belassen werden. Bei LANXESS dränge sich aufgrund des wieder etwas angeschlagenen Charts vorerst kein Einstieg auf. Wer bereits investiert sei, sollte den Stopp bei 31,00 Euro beachten. (Analyse vom 27.04.2023)