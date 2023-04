Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (28.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der DAX -Konzern Covestro bleibe für das laufende Jahr zurückhaltend gestimmt. So traue sich der Kunststoffkonzern nach einem besser als befürchteten Jahresstart einen konkreten Ausblick für 2023 zu. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen solle 1,1 bis 1,6 Milliarden Euro erreichen, wie das Unternehmen bei der Vorlage der Q1-Zahlen mitgeteilt habe.Der operative freie Mittelfluss - also das Geld, was im Tagesgeschäft letztlich bei Covestro hängen bleibe oder abfließe - dürfte demnach zwischen Null und einer halben Milliarde Euro herauskommen. Bisher habe Konzernchef Markus Steilemann wegen des unsicheren Konjunkturumfeldes für beide Werte deutliche Rückgänge im Vergleich zu den 2022er Werten von 1,62 Milliarden Euro operativem Gewinn und 138 Millionen Euro Cashflow avisiert. Steilemann habe zudem betont: "Der Jahresauftakt 2023 ist besser gelungen als erwartet und macht deutlich: Unsere Strategie "Sustainable Future" zeigt Wirkung. Wir haben aus eigener Kraft einen Etappenerfolg erzielt."Wie bereits seit Mitte April bekannt, sei das operative Ergebnis im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast zwei Drittel auf 286 Millionen Euro eingebrochen, bei einem Umsatzrückgang um ein Fünftel auf 3,74 Milliarden Euro. Damit habe sich das Unternehmen gewinnseitig aber besser gehalten, als von Analysten zuvor befürchtet worden sei. Covestro habe das in erster Linie mit Kostensenkungen begründet. Im zweiten Jahresviertel solle nun ein operativer Gewinn von 330 bis 430 Millionen Euro erzielt werden, was mehr sei, als Branchenexperten aktuell auf dem Zettel hätten.Unter dem Strich sei von Januar bis Ende März ein Verlust von 26 Millionen Euro angefallen, nach einem Überschuss von 416 Millionen Euro vor einem Jahr. Auch der operative freie Mittelfluss sei mit minus 139 Millionen Euro negativ gewesen.Mutige mit einem langen Atem können abgesichert mit einem Stoppkurs bei 31,50 Euro auf dieses Szenario spekulieren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Covestro-Aktie. (Analyse vom 28.04.2023)Mit Material von dpa-AFX