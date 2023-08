Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

48,61 EUR -0,18% (01.08.2023, 09:11)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

48,82 EUR -0,02% (01.08.2023, 09:01)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (01.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Marktumfeld für Chemieproduzenten wie Covestro sei derzeit alles andere als einfach. So hätten die Schwäche der Bauwirtschaft sowie die Zurückhaltung vieler Menschen beim Kauf von Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräten und Möbeln den DAX -Konzern auch im zweiten Quartal belastet.Anders als BASF LANXESS oder Evonik ( ISIN DE000EVNK013 WKN EVNK01 ) reduziere Covestro die Jahresprognose allerdings nicht, sondern habe sie erneut bestätigt. Allerdings rechne man für 2023 eher mit Resultaten in der unteren Hälfte der bisherigen Spanne für den operativen Gewinn und den freien operativen Mittelzufluss. Die Erlöse im zweiten Quartal seien indes im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut ein Fünftel auf 3,7 Milliarden Euro gefallen, wie der DAX-Konzern am Dienstag mitgeteilt habe. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um knapp 30 Prozent auf 385 Millionen Euro eingeknickt. Damit hätten die Leverkusener die durchschnittlichen Analystenschätzungen beim Umsatz verfehlt, hätten sich beim operativen Ergebnis aber knapp darüber gehalten. Das Bild gleiche dem ersten Quartal, als Kostensenkungen dem Konzern gewinnseitig ein Stück weit geholfen hätten.Unter dem Strich hätten die Leverkusener im zweiten Quartal 46 Millionen Euro verdient, nach 199 Millionen vor einem Jahr. Der operative freie Mittelfluss - also das Geld, was im Tagesgeschäft bei Covestro hängen bleibe oder abfließe - sei mit minus 10 Millionen Euro derweil deutlich besser gewesen als vor einem Jahr mit minus 462 Millionen. Das habe damals allerdings an der Auszahlung der Mitarbeiter-Boni für das außergewöhnlich starke Jahr 2021 gelegen."Das zweite Quartal des Jahres war durch eine anhaltend schwache Konjunktur und weltweite Nachfrageschwäche geprägt. Dennoch haben wir unsere Ziele für dieses Quartal erreicht und bestätigen unsere Prognose für das Gesamtjahr," habe CEO Dr. Markus Steilemann erklärt (der sich zu den Übernahmespekulationen durch ADNOC nicht habe äußern wollen). "In diesem schwierigen Umfeld liegt unser Fokus auf effizientem und kostenbewusstem Handeln. Wir werden die Bedürfnisse unserer Kunden weiterhin bestmöglich bedienen und schaffen gleichzeitig die richtige Basis für nachhaltiges Wachstum und unsere vollständige Ausrichtung auf die Kreislaufwirtschaft."Wer auf eine Fortsetzung des Kursanstiegs setzt, sollte die Position mit einem Stopp bei 36,00 Euro absichern, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Covestro-Aktie. (Analyse vom 01.08.2023)Mit Material von dpa-AFX