Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

48,94 EUR -0,26% (21.07.2023, 08:59)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

49,06 EUR +0,45% (20.07.2023)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (21.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Meldungen, wonach ein staatlich subventionierter Industriestrompreis eingeführt werden könnte, hätten den Aktien von sehr energieintensiven Chemieproduzenten wie BASF oder Covestro Auftrieb verleihen können. Doch die Hoffnungen auf geringere Energiekosten dürften sich vermutlich zerschlagen. So würden Berater der Bundesregierung den Vorschlag eher kritisch sehen."Bei knappen Finanzen und angesichts des notwendigen Kraftakts bei der Ausweitung der erneuerbaren Energien spricht viel für die Investition in zusätzliche Kapazitäten statt in die Verwaltung des Mangels", habe der wissenschaftliche Beirat des Finanzministeriums in einer am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme erklärt, über die zuerst das "Handelsblatt" berichtet habe. In dem vom Ministerium unabhängigen Gremium würden bekannte Ökonomen wie ifo-Chef Clemens Fuest sitzen.Wirtschaftsminister Robert Habeck habe einen verbilligten Strompreis für die Industrie vorgeschlagen. Energieintensive Unternehmen im internationalen Wettbewerb sollten bis zum Jahr 2030 für einen großen Teil ihres Stromverbrauchs nur sechs Cent je Kilowattstunde zahlen. Die staatlichen Hilfen hätten ein Volumen von bis zu 30 Milliarden Euro.Der Beirat sehe darin die Gefahr, dass "notwendige strukturelle Anpassungsprozesse unterbleiben" und Angebote, die international nicht wettbewerbsfähig seien, mit öffentlichen Mitteln aufrechterhalten würden. Stattdessen rege er an, über eine vollständige Abschaffung der Stromsteuer nachzudenken.Es bleibe dabei: Ein Investment in Chemieaktien sei derzeit eine Spekulation auf eine nachhaltige Wiederbelebung der Weltwirtschaft. Wer mit Covestro darauf setzen will, sollte den Stoppkurs bei 36,00 Euro platzieren, wer dies mit der Dividendenperle BASF machen will, sollte die Position mit einem Stopp bei 37,00 Euro nach unten absichern, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.07.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link