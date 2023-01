Börsenplätze Covestro-Aktie:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (20.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die im laufenden Jahr bisher stark gelaufene Aktie von Covestro habe sich am Donnerstag in einem schwachen Marktumfeld um mehr als drei Prozent verbilligt.Im heutigen Handel könnte es für die DAX-Titel wieder etwas bergauf gehen. Denn es gebe Rückenwind von der Credit Suisse, die die Anteile von "neutral" auf "outperform" hochgestuft habe. Zudem sei das Kursziel von 31 auf 48 Euro angehoben worden. Analyst Samuel Perry gebe den Papieren des Kunststoffkonzerns nun den Vorzug vor den auf "underperform" abgestuften BASF -Aktien. Bei den wichtigsten Produktgruppen habe Covestro den globalen Tiefpunkt hinsichtlich Angebot und Nachfrage erreicht. Nun erhole sich die Auslastung langsam wieder.Bereits am Dienstag habe das Analysehaus Jefferies Covestros Anlagevotum auf "buy" und das Kursziel bei 45 Euro belassen. Analyst Chris Counihan habe erklärt, mit Blick auf die Profitabilität der Chemieproduktion gebe es "Lebenszeichen", denn die sogenannten Chemie-Spreads hätten sich auf niedrigem Niveau eher stabil gezeigt, was leicht positiv sei. Rückenwind liefere nun zudem der gesunkene Gaspreis - sofern die Unternehmen viel Gas nutzten. Profitieren könnten davon am stärksten Covestro, LANXESS , BASF und Arkema Mutige können daher weiterhin auf eine nachhaltige Gegenbewegung spekulieren (Stoppkurs: 28,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Covestro-Aktie. (Analyse vom 20.01.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link