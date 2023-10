Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

50,90 EUR -0,12% (02.10.2023, 16:00)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

50,84 EUR -0,43% (02.10.2023, 15:55)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (02.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Seit einigen Wochen zeige der DAX-Titel in einem herausfordernden Marktumfeld eine bemerkenswerte Performance. Dies sei hauptsächlich auf die Spekulationen über eine mögliche Übernahme zurückzuführen. Diese Woche verspreche durch erste Übernahmegespräche und ein doppeltes Kaufsignal besonders spannend zu werden.In den nächsten Tagen solle es laut der "FAZ" zu einem ersten persönlichen Treffen zwischen Adnoc und Covestro kommen. Bereits seit Mitte Juni habe es Übernahmegerüchte gegeben, nach denen der arabische Ölkonzern Adnoc den deutschen Kunststoffkonzern Covestro kaufen wolle. Seitdem sei der Aktienkurs um 26 Prozent gestiegen.Auch aus charttechnischer Sicht sehe es so aus, als dürfte die Rally weiter gehen. Am 8. September habe der Aktienkurs die Hürde bei 50,64 Euro durchbrochen. Dieser sei am vergangenen Donnerstag zusammen mit der Trendlinie bei 50,16 Euro erfolgreich getestet worden, wodurch ein starkes doppeltes Kaufsignal generiert worden sei. Als nächste Hürde auf dem Weg zurück nach oben stehe das September-Hoch bei 54,08 Euro bevor. Danach folge das Jahreshoch von 2022 bei 58 Euro als zweites Kursziel. Es sei jedoch zu beachten, dass die Charttechnik bei neuen Entwicklungen rund um die Übernahmegerüchte obsolet werden könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: