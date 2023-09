Mit Material von dpa-AFX



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (27.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unverändert zu kaufen.Die Experten vom Analysehaus Jefferies hätten die Covestro-Aktie wieder einmal genauer unter die Lupe genommen. Ihr Ergebnis: Der DAX-Titel bleibe wegen des ADNOC-Interesses ein Kauf und das Kursziel werde von 57 auf 60 Euro erhöht. Darüber hinaus gebe es heute noch eine Meldung, welche den Vorstand von Covestro und die Anteilseigner freuen dürfte.Denn die Chancen stünden gut, dass den Chemieproduzenten in Deutschland bei der Gasversorgung erneut keine Engpässe drohen würden. So hätten die Erdgasspeicher die Füllstandsmarke von 95 Prozent vorzeitig erreicht. Am Dienstagmorgen seien sie nach vorläufigen Daten des europäischen Gasspeicherverbands GIE zu 95,05 Prozent gefüllt gewesen. Eine im vergangenen Jahr während der Gaskrise eingeführte Verordnung sehe vor, dass die Speicher bis zum 1. November zu 95 Prozent gefüllt sein sollten.Damit seien die Gasspeicher in diesem Jahr schneller befüllt worden als vor einem Jahr. Am Morgen des 26. September 2022 habe der Füllstand 91,4 Prozent betragen. Die 95-Prozent-Marke sei im vergangenen Jahr am 13. Oktober erreicht worden.Die Speicher würden Schwankungen beim Gasverbrauch ausgleichen und damit ein Puffersystem für den Markt bilden. Zu 100 Prozent befüllt gewesen seien die Speicher zuletzt am Morgen des 14. November 2022. Im Winter nähmen die Füllstände üblicherweise ab, nach dem Ende der Heizperiode wieder zu. Die Menge des in den Speichern gelagerten Erdgases entspreche bei 100 Prozent Füllstand nach früheren Angaben der Bundesregierung etwa dem Verbrauch von zwei bis drei durchschnittlich kalten Wintermonaten."Die Ausgangslage für den Winter 2023/24 ist deutlich besser als vor einem Jahr, jedoch verbleiben Restrisiken", habe die Bundesnetzagentur vergangene Woche in ihrem Gaslagebericht geschrieben. Ein sparsamer Gasverbrauch bleibe wichtig.Laut Bundesnetzagentur habe Deutschland am vergangenen Montag Erdgas aus Norwegen, Belgien und den Niederlanden erhalten. Hinzugekommen seien Lieferungen per Schiff über die neuen LNG-Terminals an den deutschen Küsten. Kleinere Mengen seien aus Österreich und der Schweiz gekommen. Über die Ostseepipeline Nord Stream 1 sei zuletzt am 30. August 2022 Erdgas aus Russland nach Deutschland gekommen."Der Aktionär" bleibe zuversichtlich, dass ADNOC rund 60 Euro pro Covestro-Aktie bieten könnte. In vielen wichtigen Fragen dürften die beiden Unternehmen nicht sonderlich weit auseinander liegen. Ansonsten hätte man wohl kaum mit den konkreten Gesprächen begonnen. Auch finanziell scheine eine Vereinbarung, mit der beide Parteien leben könnten, möglich zu sein. ADNOC verfüge über ein riesiges Investitionsbudget im dreistelligen Milliardenbereich, daher dürfte das Vorhaben wohl kaum an dem ein oder anderen Euro mehr pro Anteilschein scheitern.Kurzum: Die Covestro-Aktie bleibt ein Kauf (Stoppkurs: 40,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Covestro-Aktie. (Analyse vom 27.09.2023)