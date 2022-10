Börsenplätze Covestro-Aktie:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (27.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Aktien von Covestro hätten große Teile ihrer zunächst deutlichen Verluste nach Vorlage der Quartalszahlen am Dienstag wieder wett gemacht. Dabei habe etwa auch eine Kaufempfehlung der US-Bank Citigroup Auftrieb gegeben, nachdem der Konzern zuvor noch mit seinem Quartalsergebnis die Erwartungen verfehle und sich für das Gesamtjahr vorsichtiger geäußert habe.So habe Citigroup-Analyst Mubasher Chaudhry geschrieben: "Nachdem das Management des Kunststoffherstellers die Prognosen für das Geschäftsjahr erneut gesenkt hat, ist die Gefahr weiterer schlechter Nachrichten begrenzt." Trotz fehlender guter Nachrichten habe der 2022 stark gefallene Aktienkurs bereits begonnen, sich nach oben zu bewegen, habe er ergänzt. Inzwischen sei Covestro ein Titel, der ins Depot gehöre, schon bevor es Anzeichen für eine Erholung gebe. Er habe daher sein Verkaufsurteil gestrichen und rate zum Kauf. Das Kursziel habe er von 27 auf 43 Euro angehoben.Das Analysehaus Jefferies habe die Einstufung für Covestro nach einer reduzierten Gewinnprognose auf "buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Energiepreise hätten sich für den Chemiekonzern jüngst deutlich verbessert, so Analyst Chris Counihan.Eine ähnliche Einschätzung vertrete Analyst Tim Jones von Deutsche Bank Research. Das vierte Quartal dürfte die Talsohle darstellen, habe er geschrieben und ergänzt: Das bedeute allerdings noch nicht, dass es im ersten oder zweiten Quartal des neuen Jahres stark nach oben gehe. Er habe inzwischen aber eine klare Sicht auf die "Talsohle", was die Ergebnisse betreffe, was zu einem wichtigen Katalysator für die Aktie werden könnte. Wer auf der Suche nach "Value" sei, dem biete die Covestro-Aktie Chancen, habe er resümiert und sein Kaufurteil mit einem Kursziel von 45 Euro bekräftigt. (Analyse vom 27.10.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link