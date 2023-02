Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

41,89 EUR -0,19% (15.02.2023, 09:27)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

41,78 EUR +0,34% (15.02.2023, 09:12)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (15.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Nachdem in der Vorwoche die Experten der Baader Bank dazu geraten hätten, die Papiere der Chemieriesen Covestro und BASF zu verkaufen, habe sich nun die US-Investmentbank Goldman Sachs zu Wort gemeldet. Deren Analystin Georgina Fraser sei für die Anteilscheine von Covestro hingegen weitaus optimistischer gestimmt.So habe sie das Kursziel von 47 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Wegen des Potenzials für eine Wirtschaftserholung im zweiten Halbjahr bevorzuge sie weiterhin die zyklischen gegenüber den defensiven europäischen Chemieunternehmen. Ungeachtet der derzeit fallenden Preise bei einer anhaltenden Nachfrageschwäche seien die Anleger zu vorsichtig und zu sehr rückwärtsgewandt. Neben Akzo Nobel und Croda ( ISIN GB00BJFFLV09 WKN A2PF9D ) sei Covestro für Fraser "der beste Titel", um vom Erholungspotenzial in China zu profitieren.Auch "Der Aktionär" sei zuversichtlich gestimmt, dass die Covestro-Aktie ihre Erholung fortsetzen könne. Der Stoppkurs sollte bei 31,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Covestro-Aktie. (Analyse vom 15.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: