XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

46,85 EUR -0,64% (22.06.2023, 09:19)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (22.06.2023/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Covestro-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Der fundamentale Nachrichtenfluss habe vorgestern bei der Covestro-Aktie zu einer rekordhohen Hoch-Tief-Spanne von mehr als 10 EUR geführt. Eine Entwicklung, die auch charttechnische Spuren hinterlasse. Zunächst sei in diesem Zusammenhang die Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 43,83 EUR) zu nennen. Der Sprung über den langfristigen gleitenden Durchschnitt sorge gleichzeitig zudem für den Abschluss einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Möglicherweise sei dieses Trendwendemuster sogar Teil einer großen Bodenbildung seit dem Jahr 2018. Für das nächste Ausrufezeichen würde nun ein Spurt über die horizontalen Barrieren bei rund 48 EUR sorgen. Im Erfolgsfall markiere der im März 2021 etablierte Abwärtstrend (akt. bei 51,16 EUR) das nächste Etappenziel, ehe die Hochs bei rund 60 EUR wieder auf die Agenda rücken würden. Rein rechnerisch halte die angeführte S-K-S-Umkehr ein Anschlusspotenzial von rund 14 EUR bereit, woraus sich ein kalkulatorisches Kursziel von knapp 60 EUR ergebe.Um die aktuelle Ausbruchssituation nicht zu gefährden, sollte die Covestro-Aktie in Zukunft nicht mehr unter die oben genannte 200-Wochen-Linie zurückfallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 22.06.2023)Börsenplätze Covestro-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:46,65 EUR -0,53% (22.06.2023, 09:33)