Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (22.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffkonzerns Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Seit September letzten Jahres habe die Covestro-Aktie eine Erholungsrally gestartet. Diese sei nun leicht ins Stocken geraten. Das Potenzial des Papiers des Leverkusener Kunststoffkonzerns sei aber noch lange nicht ausgereizt. Eine aktuelle Analysteneinschätzung von Barclays stelle sogar ein Plus von knapp 50% in Aussicht. Analyst Sebastian Satz von Barclays habe das Kursziel von 56 auf 60 Euro erhöht und die Einstufung auf "overweight" belassen.Mit einem Kurspotenzial von knapp 50% gehöre die britische Bank zu den größten Bullen für die Covestro-Aktie. Die 25 von Bloomberg befragten Analysten seien sich aber überwiegend einig: Während 13 Experten zum Kauf der Covestro-Aktie raten würden, würden sie nur zwei verkaufen.Covestro verfüge über eine solide Bilanz, langfristig gute Perspektiven und eine günstige Bewertung. Am 2. März lege der Konzern seine Jahreszahlen vor. "Der Aktionär" sei optimistisch gestimmt, dass die Aktie ihre Erholungsrally bald wieder fortsetze. Das Kursziel laute 53 Euro, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Covestro-Aktie: