Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

48,71 EUR +0,37% (17.11.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

48,50 EUR -0,21% (16.11.2023, 17:35)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (17.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Das Analysehaus Jefferies habe den deutschen Chemiesektor wieder einmal genauer unter die Lupe genommen. Die Studienergebnisse von Analyst Chris Counihan dürften zahlreichen Anteilseignern von BASF, Covestro, LANXESS und Evonik eher weniger schmecken, denn der Experte werde für die meisten Aktien skeptischer. Er habe betont, dass europäische Chemiekonzerne vor einer enormen Herausforderung stünden. Die von Übernahmefantasien gestützte Aktie von Covestro sei in seinen Augen derzeit der einzige Kaufkandidat. Hier habe Counihan das Kursziel von 60 Euro bestätigt.Auch für den "Aktionär" sei die Aktie von Covestro derzeit der Favorit (Stoppkurs: 40 Euro). Der in den vergangenen Wochen enorm gebeutelten und derzeit sehr günstig bewertete Anteilschein von LANXESS sei eine spannende Comeback-Spekulation für mutige Anleger (Stoppkurs: 18 Euro). Die Papiere von Evonik und BASF würden indes solide Haltepositionen bleiben, die mit Stoppkursen bei 15 Euro (Evonik) bzw. 42 Euro (BASF) nach unten abgesichert werden sollten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: