Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (07.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Chemiekonzerne Covestro, Evonik ( ISIN DE000EVNK013 WKN EVNK01 ) und LANXESS würden weiterhin auf Entlastungen bei den Strompreisen hoffen. Daher dürfte ihnen diese Meldung durchaus Mut machen: 16 Bundesländer würden angesichts der gestiegenen Energiekosten geschlossen einen zeitlich befristeten "Brückenstrompreis" zur Entlastung energieintensiver Unternehmen fordern.Die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen der Länder hätten nach Angaben aus Länderkreisen am Donnerstag bei ihren Beratungen in Brüssel einstimmig eine "Brüsseler Erklärung" angenommen.Die infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine gestiegenen Energiekosten hätten ein akutes Hemmnis für die Erholung der Konjunktur und die Rückkehr der Industrieproduktion auf Vorkrisenniveau dargestellt, heiße es in dem der dpa vorliegenden Beschluss. "Es muss daher den Mitgliedstaaten für einen Übergangszeitraum möglich sein, einen wettbewerbsfähigen Brückenstrompreis vor allem für energieintensive und im internationalen Wettbewerb stehende Unternehmen zu etablieren, bis bezahlbare erneuerbare Energien in hinreichendem Umfang zur Verfügung stehen."Mit der einstimmigen Forderung würden die Länder in der Frage eines staatlich subventionierten Industriestrompreises den Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erhöhen. Dieser habe bisher eine klare Positionierung dazu vermieden und stattdessen zunächst eine Debatte über die Finanzierung gefordert.Die Covestro-Aktie bleibe innerhalb des Sektors nach wie vor der Favorit des AKTIONÄR. Wer auf das auch in Abu Dhabi begehrte Unternehmen setzen wolle, sollte die Position unverändert mit einem Stopp bei 37,00 Euro nach unten absichern. Wer die Papiere von Evonik und LANXESS im Portfolio habe, sollte die Stoppkurse bei 15,00 Euro bzw. 22,00 Euro beachten. (Analyse vom 07.09.2023)Mit Material von dpa-AFX