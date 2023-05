Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Im vergangenen Jahr hätten die energieintensiven Chemieriesen Evonik, BASF und Covestro noch stark unter den kräftig gestiegenen Gaspreisen gelitten. Nun verbessere sich diesbezüglich die Lage immer weiter. So habe der Preis für europäisches Erdgas seine Talfahrt fortgesetzt und den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren erreicht.Am Donnerstag sei der richtungsweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam bei 25,80 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt worden. So günstig sei Erdgas zuletzt im Juni 2021 gewesen. Analysten hätten den Preisrückgang unter anderem mit einer Überversorgung am Markt für Erdgas erklärt und einen weiteren Preisrückgang nicht ausschließen wollen.Der Preis für europäisches Erdgas befinde sich seit Ende des vergangenen Jahres in einem Abwärtstrend. Der Rohstoff habe sich seitdem stark verbilligt, nachdem er im vergangenen Jahr wegen der Folgen des Kriegs in der Ukraine drastisch angestiegen sei. In der Spitze sei im vergangenen Sommer ein Rekordpreis von mehr als 300 Euro je MWh gezahlt worden. Der Stopp russischer Gaslieferungen habe Ängste vor einer Energiekrise geschürt.Während die Gaspreise fallen würden, würden die Gasspeicher in Deutschland weiter gefüllt. Laut jüngsten Daten des europäischen Speicherverbandes GIE habe der Füllstand in allen deutschen Speichern am 23. Mai 72,76 Prozent betragen. Die Gasreserven seien seit Wochen nahezu ununterbrochen gestiegen und lägen deutlich über dem Vergleichswert des Vorjahres. Gründe für den höheren Stand seien Importe von Flüssiggas, ein vergleichsweise milder Winter und Einsparungen vor allem in der Industrie."Der Markt ist aktuell überversorgt", habe Experte Philippe Francois vom Energiehandelshaus Danske Commodities den Rückgang des Gaspreises erklärt. Sollte sich diese Entwicklung nicht grundlegend ändern, dürfte der Preis für Erdgas seiner Einschätzung nach auch im Sommer weiter sinken.Der Preis für europäisches Erdgas liege mittlerweile deutlich unter dem Niveau, das er kurz vor Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar 2022 gehabt habe. Allerdings habe Erdgas vor dem Jahr 2021 durchgehend merklich weniger als 20 Euro je MWh gekostet.Die weiter fallenden Gaspreise würden natürlich für Rückenwind bei den Chemiekonzernen sorgen. Allerdings bestünden wegen der weiteren Entwicklung der Weltwirtschaft nach wie vor noch Sorgen, welche die Kurse etwas belasten würden. Es bleibe daher dabei: Ein Engagement im Chemiesektor biete sich aktuell eher für Mutige an.Wer die Papiere von Covestro im Depot hat, sollte den Stoppkurs bei 31,00 Euro beachten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Bei BASF und Evonik sollten die Absicherungen weiterhin bei 42,00 Euro beziehungsweise 15,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 26.05.2023)Mit Material von dpa-AFX