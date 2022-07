Mit Material von dpa-AFX



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (18.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Der deutsche Aktienmarkt habe zum Wochenstart seinen jüngsten Erholungskurs mit gebremstem Tempo fortgesetzt. Der DAX habe seine Gewinne vom Freitag ausgebaut und zeitweise auch wieder die Marke von 13.000 Punkten überwunden. Aus dem Handel sei der deutsche Leitindex letztlich 0,74 Prozent höher mit 12.959,81 Punkten gegangen.Der MDAX der mittelgroßen Börsenunternehmen habe am Montag um 1,42 Prozent auf 25.921,23 Punkte zugelegt. Die wichtigsten europäischen Börsen hätten ebenfalls Gewinne verbucht. Für den Eurozonen-Leitindex EURO STOXX 50 sei es um 1,00 Prozent auf 3.511,86 Zähler nach oben gegangen. In den USA hätten die wichtigsten Indices ebenfalls zugelegt.Ob die aktuelle Stabilisierung hierzulande halte und die Erholung weitergehe, dürfte sich laut Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets vor allem am Donnerstag zeigen. Dann werde die Europäische Zentralbank (EZB) erstmals seit mehr als zehn Jahren die Leitzinsen im Euroraum anheben. Zugleich würden auch die planmäßigen Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 1 enden und die Anleger würden sich sorgen, dass Russland dann den Gashahn nicht wieder aufdrehen könnte.Ein großer Zinsschritt um 0,50 Prozentpunkte am Donnerstag würde dazu beitragen, die Diskussionen zu beenden, die EZB tue zu wenig, habe Stanzl konstatiert. "Die Notenbank kann ihre Verantwortung der Preisstabilität nicht gänzlich auf die Energiepolitik oder die Corona-Pandemie und die damit entstandenen Engpässe schieben. Sie ist nun mal für die Bekämpfung der Inflation verantwortlich und muss dies endlich auch unter Beweis stellen."Unter den Einzelwerten im DAX hätten die Aktien von BASF auch dank einer Analystenstudie einen Kursgewinn von 3,1 Prozent auf 42,72 Euro verbucht. Matthew Yates von der Bank of America habe die Papiere der Ludwigshafener mit einem Kursziel von 50 Euro zum Kauf empfohlen und damit eine Kehrtwende nach seiner zuletzt skeptischen Einstufung gemacht. Der Markt unterschätze ihm zufolge das Potenzial der Absicherungsgeschäfte der Öl- und Gastochter Wintershall.Die Volkswagen-Papiere hätten mit einem Plus von 2,8 Prozent ebenfalls zu den Top-Werten im DAX gehört. Der VW-Konzern wolle seine Sportwagentochter Porsche möglichst noch in diesem Jahr an die Börse bringen, geplant sei dies bislang für das vierte Quartal. Porsche wolle in den kommenden Jahren seine Profitabilität deutlich steigern und strebe langfristig einen operativen Gewinn von 20 Prozent des Umsatzes an.Die Aktien von Delivery Hero seien nach anfänglichen Verlusten ins Plus gedreht und hätten als MDAX-Spitzenreiter acht Prozent höher geschlossen. Zur Eröffnung hätten sie in Reaktion auf reduzierte Wachstumsziele von Deliveroo nachgegeben. Allerdings habe der britische Wettbewerber sein Margenziel für 2022 beibehalten, da sich die Nachfrage weiter erhole.Der Gaskonzern Uniper habe seine verbleibenden Liquiditätsreserven angezapft. Die bestehende Kreditfazilität der staatlichen KfW in Höhe von zwei Milliarden Euro sei vollständig in Anspruch genommen worden. Uniper habe nun einer Erhöhung der KfW-Kreditlinie beantragt. Die Anteilscheine seien um 0,9 Prozent gestiegen.Der Euro sei bis zum frühen Abend auf 1,0165 US-Dollar gestiegen. Die EZB habe den Referenzkurs zuvor auf 1,0131 (Freitag: 1,0059) Dollar festgesetzt. Der Dollar habe damit 0,9871 (0,9941) Euro gekostet. (Analyse vom 18.07.2022)