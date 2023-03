Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (29.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Das Papier des Leverkusener Chemiekonzern könne heute deutlich zulegen, denn Covestro blicke nach einem holprigen Jahresstart etwas optimistischer auf die Geschäftsentwicklung. Aktuell sehe es besser aus als noch vor einigen Wochen, habe ein Unternehmenssprecher am Mittwoch auf Anfrage mit Blick auf das Geschäftsumfeld bestätigt. Die Zahlen für das Auftaktquartal werde der Kunststoffkonzern am 28. April vorlegen.Die Covestro-Aktie dürfte sich wegen der hohen Konjunkturabhängigkeit weiterhin volatil entwickeln. Allerdings stünden die Chancen gut, dass die im historischen Vergleich sehr günstig bewertete Aktie in den kommenden Monaten wieder deutlich Boden gutmachen werde, sollte sich Chinas Wirtschaft wieder erholen. Mutige Anleger könnten zugreifen. Der Stoppkurs sollte bei 31,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Covestro-Aktie: