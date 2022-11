XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

38,05 EUR +1,74% (14.11.2022, 09:17)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (14.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Experten der britischen Großbank Barclays hätten den deutschen Chemiesektor wieder einmal genauer unter die Lupe genommen. Dabei seien natürlich auch die Aktien der drei deutschen Chemieriesen BASF, Evonik und Covestro analysiert worden. Im Zuge der jüngsten Entwicklungen seien die Kursziele für alle drei Titel etwas gesenkt worden, dennoch gebe es noch Potenzial.DER AKTIONÄR hält alle drei Aktien für attraktiv. Natürlich ist das aktuelle Marktumfeld für die drei Konzerne sehr herausfordernd. Doch die mittel- bis langfristigen Aussichten sind gut, zudem sind die Bewertungen - auch historisch betrachtet - auf einem enorm günstigen Niveau. Wer bei Covestro - der Aktie mit dem vermutlich größten Potenzial, aber auch den vor allem konjunkturbedingt größten Risiken - investiert ist, sollte den Stopp bei 27,50 Euro belassen.Favorit für Barclays sei weiterhin die Covestro-Aktie. Die Experten würden das Papier unverändert mit "overweight" einstufen. Das Ziel würden sie bei 56 Euro (zuvor 57 Euro) sehen, was satte 50% über dem aktuellen Kursniveau liege.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF. Börsenplätze Covestro-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:38,11 EUR +1,28% (14.11.2022, 09:31)