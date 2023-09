Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

47,77 EUR -0,04% (08.09.2023, 10:09)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

47,79 EUR +0,04% (08.09.2023, 09:57)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (08.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Für die deutschen Chemieproduzenten Covestro und LANXESS sei China sehr wichtig. Zum einen natürlich als Absatzmarkt, zum anderen als Lokomotive für die gesamte Weltwirtschaft. Zuletzt seien aus dem Reich der Mitte eher maue Zahlen zur Wirtschaftsentwicklung gekommen, nun gebe es allerdings einen Hoffnungsschimmer.So würden einige Experten hoffen, dass das Schlimmste überstanden sein könnte. Wie die Pekinger Zollbehörde am Donnerstag mitgeteilt habe, seien die chinesischen Exporte und Importe im August zwar erneut deutlich gesunken. Der Rückgang sei aber geringer ausgefallen als von Analysten befürchtet.Die Ausfuhren der zweitgrößten Volkswirtschaft seien nach den offiziellen Angaben im Jahresvergleich um 8,8 Prozent gesunken. Die Importe seien um 7,3 Prozent zurückgegangen, sodass sich für den gesamten Außenhandel ein Minus von 8,2 Prozent ergeben habe. Im Vergleich zum Vormonat habe der chinesische Handel allerdings um 3,2 Prozent zugelegt.Trotz der Anzeichen einer Stabilisierung habe die deutsche Handelskammer (AHK) in Peking die Zahlen zurückhaltend kommentiert. Die Stimmung der in China aktiven Firmen sei nach wie vor gedämpft. "Die Kombination aus schwachem Konsumvertrauen in China und der konjunkturellen Schwäche in wichtigen Absatzmärkten setzt dem Außenhandel zu", so Jens Hildebrandt, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Kammer: "Gerade Importe aus Deutschland haben nachgelassen". Zwar greife die Regierung den Unternehmen mit Steuererleichterungen unter die Arme. Nötig seien aber "substanziellere Maßnahmen".Ganz klar, für LANXESS und Covestro wäre eine nachhaltige Erholung der chinesischen Volkswirtschaft enorm wichtig. Beide Aktien würden daher gewissermaßen Spekulationen drauf bleiben, dass China beziehungsweise die gesamte Weltwirtschaft wieder in Fahrt komme."Der Aktionär" bleibt für die weiterhin von ADNOC begehrte Covestro-Anteile bullish gestimmt (Stoppkurs: 37,00 Euro). Die Aktie von LANXESS sind nach wie vor eine Halteposition (Stopp: 22,00 Euro), so Thorsten Küfner. (Analyse vom 08.09.2023)Mit Material von dpa-AFX