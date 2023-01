Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (13.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Leverkusener Chemieriesen Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Nachdem die Covestro-Aktie im bisherigen Jahresverlauf kräftig habe zulegen können, gehe es im frühen Handel am Freitag mit dem DAX-Titel etwas bergab. Ein Belastungsfaktor für den Kurs dürfte eine Branchenstudie des Analysehauses Stifel sein, in dem jetzt zum Verkauf der Covestro-Aktie geraten werde.So habe Stifel Covestro nach der wegen schwächelnder Gaspreise jüngsten Kurserholung von "Hold" auf "Sell" heruntergestuft und das Kursziel auf 34 Euro belassen. Das Risiko ergebnisseitiger Enttäuschungen sei nun gestiegen, habe Analyst Andreas Heine in einer Studie zur europäischen Chemiebranche geschrieben. Allgemein betrachtet rechne er aber mit einem Stimmungsumschwung für den Sektor. Im ersten Quartal des neuen Jahres dürfte der Tiefpunkt erreicht sein und nachlassende Strom- und Gaskosten dürften dazu beitragen. Das führe bei Covestro zwar zur Entlastung bei den Kosten, doch sei offen, ob sich die Verkaufspreise stabil halten können, da viele Kunden nach wie vor ihre Lagerbestände bereinigt hätten.Die Stifel-Analyse belaste zwar heute den Kurs, Anleger sollten sich davon aber nicht verunsichern lassen. Die Mehrheit der Analysten sei für Covestro weiterhin zuversichtlich gestimmt. Die günstig bewertete Aktie des strategisch gut aufgestellten Unternehmens mit solider Bilanz bleibt attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne vorerst noch bei 28,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 13.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: