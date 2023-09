Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (13.09.2023/ac/a/d)



LeverkusenKulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) ein Kauf.Aktuell würden die Gespräche zwischen der Führung von Covestro und dem Management der Abu Dhabi National Oil Corporation, kurz ADNOC, über eine mögliche Übernahme laufen. An den Märkten werde aktuell wild spekuliert, was in den kommenden Wochen beim Leverkusener Chemieriesen geschehen werde.Die Experten von Deutsche Bank Research hätten sich natürlich auch Gedanken gemacht, welcher Kaufpreis für Covestro fair sein könnte. Demnach kämen sie zu dem Ergebnis, dass gemäß einer Bewertung auf Basis des EBITDA 63 Euro gerechtfertigt wären. Sie würden aber auch darauf verweisen, dass man auf Basis des "Ersatzbeschaffungswertes" auf einen Preis von 95 Euro kommen würde, beim "Nettogegenwartswert einer Erstbeschaffung" würde sich ein Übernahmepreis von 72 Euro errechnen.Analystin Virginie Boucher-Ferte habe daher in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben, dass nach ihren Berechnungen letztlich eine Offerte von 77 Euro pro Covestro-Anteilschein fair wäre.Sie habe betont, dass es von ADNOC neben einem ordentlichen Übernahmepreis auch noch zusätzliche Garantien und Zusicherungen geben müsste, damit die Führung von Covestro einer Übernahme zustimmen würde. Sie habe ihr Anlagevotum für die DAX-Titel dementsprechend auf "buy" belassen. Das Kursziel habe sie indes vorerst bei 62 Euro belassen.Die Covestro-Aktie bleibt ein Kauf (Stoppkurs: 40,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.09.2023)Mit Material von dpa-AFX