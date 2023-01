Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

41,65 EUR -1,58% (26.01.2023, 16:59)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

41,66 EUR -1,16% (26.01.2023, 16:58)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (26.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die in den vergangenen Handelswochen stark gelaufenen Chemie-Aktien wie Covestro hätten zuletzt konsolidiert. Im heutigen Handel gehe es mit dem DAX-Titel erneut bergab. Der Grund hierfür seien Nachrichten aus den USA. Denn dort habe ein Wettbewerber Zahlen vorgelegt, die den Marktteilnehmern gar nicht geschmeckt hätten.So habe der US-Chemieriese Dow mit seinem operativen Gewinn im vierten Quartal die Analystenprognosen verfehlt. Darüber hinaus hätten die Aussagen des Vorstandes wenig Hoffnung auf eine rasche Belebung des Geschäfts gemacht. Dies wiederum würde natürlich auch die Perspektiven für Covestro eintrüben. Dementsprechend würden sich heute viele Marktteilnehmer eher zurückhaltend zeigen. Die Covestro-Aktie gebe aktuell um 1,2% nach.Natürlich stehe die Erholung der zyklischen Chemiewerte im aktuellen Marktumfeld noch auf etwas wackligen Beinen. Dennoch sollten die konjunkturellen Risiken auf dem aktuell günstigen Bewertungsniveau bereits ausreichend eingepreist sein. Mutige Anleger könnten weiterhin zugreifen. Die Position sollte mit einem Stoppkurs bei 28 Euro abgesichert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.01.2023)Börsenplätze Covestro-Aktie: