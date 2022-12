Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

37,23 EUR -0,03% (02.12.2022, 10:39)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

37,22 EUR +0,13% (02.12.2022, 10:26)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (02.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Handelswoche sei dank positiver Worte vom FED-Chef Jerome Powell freundlich verlaufen, da die Notenbank das Tempo bei den Zinserhöhungen drosseln wolle. Auch die zuvor stark gebeutelte Covestro-Aktie habe in diesem Umfeld weiter zugelegt. Für die Bullen stehe nun eine wichtige Bewährungsprobe an der 200-Tage-Linie an.Vor zwei Monaten sei die Covestro-Aktie noch auf ein neues Jahrestief bei 27,69 Euro abgesackt. Im Anschluss habe sich die Stimmung verbessert und die Bullen hätten wieder das Kommando übernommen. Inzwischen notiere der Titel über 30 Prozent fester und habe sogar die 200-Tage-Linie erreichen können. Am heutigen Freitag notiere der Kurs genau auf dem GD200 bei 37,05 Euro und den Bullen stehe ein wichtiger Test bevor.Auf der Unterseite stütze die psychologisch wichtige 35-Euro-Marke. Etwas tiefer, im Bereich der 32-Euro-Marke, würden zusätzlich der GD50 und GD100 verlaufen, die als zusätzliche Unterstützung fungiert hätten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: