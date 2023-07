Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

47,91 EUR +0,31% (03.07.2023, 12:08)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

48,09 EUR +1,07% (03.07.2023, 11:55)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (03.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Hoffnung für die Aktionäre der konjunkturabhängigen Chemieproduzenten Covestro, Evonik und BASF: Die Stimmung der US-Verbraucher habe sich im Juni deutlicher als erwartet aufgehellt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima sei von 59,2 Punkten im Vormonat auf 64,4 Punkte gestiegen, wie die Universität am Freitag nach einer zweiten Schätzung mitgeteilt habe. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 63,9 Punkten gerechnet. Die Erwartungen der Verbraucher seien gestiegen und die Beurteilung der Lage habe sich aufgehellt.Angesichts der aktuell weiterhin eher mauen Konjunkturdaten aus Europa und China sei diese Meldung aus den USA natürlich erfreulich. Dennoch würden die Sorgen um die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft hoch bleiben und die Kurse der zyklischen Chemieproduzenten belasten. Chemie-Aktien seien daher nach wie vor nur etwas für mutige Anleger. Wer bei Covestro investiert sei, sollte den Stoppkurs bei 36 Euro beachten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: