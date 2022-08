Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (22.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Verschiedene Sorgen würden weiterhin die Aktien von BASF oder Covestro belasten. Über allem stehe natürlich die Angst, dass es zu Produktionskürzungen im Zuge einer Gasknappheit komme. Die niedrigen Pegelstände könnten genauso zum Problem werden wie ein weltweiter Konjunktureinbruch. Zumindest diesbezüglich habe es nun eine gute Nachricht gegeben.So versuche nun die chinesische Notenbank, sich mit Zinssenkungen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Lockdowns und der Immobilienkrise des Landes zu stemmen. Die People's Bank of China habe laut einer Mitteilung vom Montag den wichtigen Zinssatz (Loan Prime Rate) für einjährige Kredite um 0,05 Prozentpunkte auf 3,65 Prozent gesenkt. Die für Immobilienkredite wichtige Fünfjahresrate sei um 0,15 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent gefallen und damit deutlicher als von Volkswirten in Schnitt erwartet, während die Einjahresrate nicht ganz so deutlich gesenkt worden sei wie gedacht.Um die Wirtschaft zu stützen, habe Chinas Zentralbank bereits vor einer Woche überraschend erstmals seit Januar den Zinssatz für einjährige Refinanzierungsgeschäfte mit den Banken gesenkt. Mit der Lockerung der Geldpolitik steche die chinesische Notenbank international hervor. So würden die Zentralbanken vieler anderer Länder versuchen, die bei ihnen hohe Inflation mit Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen. In China indes falle die Teuerung recht gering aus.Angesichts der gegensätzlichen Entwicklung dürfte der Spielraum für die chinesische Geldpolitik Experten zufolge denn auch ein Stück weit begrenzt sein. So hätten die Zinserhöhungen insbesondere in den USA und in der Eurozone die Sorge geweckt, dass Kapital aus China abfließen und damit die chinesische Währung Yuan geschwächt werden könnte. Begrenzt würden die Möglichkeiten der chinesischen Notenbank auch durch die erhebliche Verschuldung vieler öffentlicher Unternehmen und der Provinzregierungen.Es bleibe dabei: Trotz der starken Positionierung, der soliden Bilanzen, der langfristig guten Perspektiven und der aktuell sehr günstigen Bewertung seien die beiden Blue Chips nur für Mutige geeignet. Wer investiert ist, beachtet weiterhin die Stoppkurse bei 39,00 Euro (BASF) beziehungsweise 30,00 Euro (Covestro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.08.2022)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: