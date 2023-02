Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

41,34 EUR +0,34% (23.02.2023, 17:14)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

41,29 EUR +0,27% (23.02.2023, 17:00)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (23.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffkonzerns Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Covestro-Aktie habe seit Mitte 2022 einen Boden eingezogen. Aber nicht nur charttechnisch sehe es für den Leverkusener Konzern gut aus, sondern auch aus fundamentaler Sicht gebe es Fortschritte. Eine große Investition in Asien, mit der man einen schnell wachsenden Markt für sich gewinnen wolle, stehe bevor.Der deutsche Hersteller von Polyurethan- und Polycarbonat-basierten Materialien plane den Bau einer neuen Produktionsstätte für thermoplastische Polyurethane (TPU) in Zhuhai, Südchina. Covestro werde voraussichtlich einen niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag in die neue Anlage investieren. Laut Covestro sei TPU ein sehr vielseitiges Kunststoffmaterial, das eine breite Palette von Eigenschaften für eine Vielzahl von Anwendungen wie Sportschuhsohlen, IT-Geräte, intelligente Lautsprecher und Automobilanwendungen biete. Die erste Ausbauphase solle Ende 2025 abgeschlossen und das Gesamtprojekt bis 2033 fertiggestellt sein."Mit dieser neuen TPU-Anlage wollen wir von dem schnellen und hohen Wachstum des TPU-Marktes weltweit und insbesondere in Asien und China profitieren. Die Produktionsstätte wird sowohl die wachsenden asiatischen Märkte als auch die Nachfrage in Europa und Nordamerika bedienen können", habe COO Sucheta Govil mitgeteilt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: