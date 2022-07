Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (11.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Experten von Goldman Sachs seien trotz aller Risiken bezüglich der Gasversorgung und der Energiekosten schon seit längerer Zeit für die Covestro-Aktie bullish gestimmt. Und blicke man auf die jüngste Branchenstudie der US-Investmentbank, so werde rasch deutlich, dass sich daran absolut nichts geändert habe. Analystin Georgina Fraser habe das Papier des deutschen Chemieriesen auf der vielbeachteten "Conviction Buy List" belassen. Zudem sei das Kursziel von 78 auf 79 Euro erhöht worden, woraus sich nun ein Aufwärtspotenzial von 133% errechne.Ein Kauf der Covestro-Aktie sei letztlich auch eine Art Wette, dass die Gasversorgung in Deutschland gesichert bleibe. Sollte dies gelingen, dann dürfte der aktuell sehr günstig bewertete DAX-Titel in Zukunft wieder deutlich höher notieren. Komme es hingegen tatsächlich auch nur kurzfristig zu Engpässen, seien weitere Kursrückgänge vermutlich unausweichlich. Ein Kauf der aktuell charttechnisch angeschlagenen Covestro-Aktie dränge sich in der aktuellen Lage nicht auf. Bereits investierte Anleger sollten den Stopp bei 30 Euro beachten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Covestro-Aktie: