Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

40,89 EUR +0,12% (14.06.2023, 08:50)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

41,06 EUR +2,83% (13.06.2023, 17:35)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (14.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können mutige Anleger bei der Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) nach wie vor zugreifen.Der Chemieriese Covestro zähle zu den Unternehmen im DAX mit der größten Abhängigkeit von China. Insofern dürfte diese Meldung die Leverkusener freuen: Die Chinesische Zentralbank greife der Wirtschaft unter die Arme und senke einen ihrer Leitzinssätze. Der einwöchige Reverse-Repo-Satz sei um 0,1 Prozentpunkte auf 1,9 Prozent verringert worden.Der Satz sei für kurzfristige Geschäfte mit den Geldhäusern relevant, allerdings nicht so bedeutend wie der Hauptleitzins MLF. Über diesen einjährigen Zinssatz wolle die Notenbank am Donnerstag entscheiden. Die Reduzierung des Repo-Satzes komme nicht ganz überraschend, da die Zentralbank unlängst bereits die Einlagensätze der Banken reduziert habe. Dies könne als Entlastungsmaßnahme für die Geschäftsbanken interpretiert werden. In den Monaten zuvor habe die Zentralbank darüber hinaus die Mindestreserve gesenkt, die die Kreditinstitute bei der Notenbank vorhalten müssten. Auch dies entspreche einer geldpolitischen Lockerung.Hintergrund der Lockerungen sei die schwächelnde chinesische Wirtschaft, die trotz Abkehr von der einst strengen Corona-Politik nicht richtig Fahrt aufnehme. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag mit Bezug auf informierte Kreise berichtet habe, arbeite die Regierung an einem umfassenden Lockerungspaket, das unter anderem den heimischen Immobilienmarkt und die private Nachfrage stützen solle. Auch Zinssenkungen würden erwogen, habe es geheißen.Darüber hinaus habe es noch eine frische Kaufempfehlung gegeben. So habe das Analysehaus Jefferies die Einstufung für die Covestro-Papiere nach einem "Sell-Side"-Treffen mit Vorstandschef Markus Steilemann in London auf "buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Kunststoffkonzern habe die Jahresziele in der mittleren Spanne bestätigt, habe Analyst Chris Counihan geschrieben.Mutige können weiterhin zugreifen, der Stoppkurs sollte bei 31,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Covestro-Aktie. (Analyse vom 14.06.2023)Mit Material von dpa-AFX