Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

50,08 EUR +0,04% (27.02.2024, 08:00)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

50,08 EUR +0,16% (26.02.2024, 17:35)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (27.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Am Donnerstag werde der Chemieriese seine Ergebnisse für das vierte Quartal vorlegen. Doch bei keinem anderen der 40 DAX-Konzerne dürften die Marktteilnehmer wohl derart wenig Interesse am reinen Zahlenwerk haben, sondern eher an einer anderen Frage: Gebe es endlich Neuigkeiten bezüglich der seit Monaten laufenden Verhandlungen mit Adnoc?Kürzlich habe Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, Adnoc habe detailliertere Informationen zum Geschäft des Leverkusener Konzerns erhalten und könnte die informelle Offerte auf etwas mehr als 60 Euro je Aktie anheben. Das wären dann mehr als 11,3 Mrd. Euro.Im Herbst habe Covestro indes aufgrund einer weiter ausgebliebenen Belebung der Nachfrage beim Jahresausblick abermals zurückgerudert. "Covestro befindet sich in einem herausfordernden Umfeld: Schwache Konjunktur, geringe Nachfrage und der Ausblick für unsere Kernindustrien hat sich mit Ausnahme der Automobilindustrie für das Gesamtjahr weiter verschlechtert", habe Finanzchef Christian Baier damals gesagt.Covestro habe in den letzten Monaten die Schwäche der Bauwirtschaft sowie die Zurückhaltung vieler Menschen beim Kauf von Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräten oder auch Möbeln zu spüren bekommen. Denn würden diese Bereiche schwächeln, so lasse auch direkt die Nachfrage nach den Hart- und Weichschaum-Vorprodukten nach, die zu Dämmmaterial, Polstern und ähnlichen Produkten verarbeitet würden. Und auch harte Kunststoffe, Polycarbonate, etwa für Laptop- und Smartphone-Gehäuse seien dann weniger gefragt. Um diese Entwicklung zumindest etwas kompensieren zu können, habe Covestro zuletzt auf Einsparungen gesetzt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: