Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

49,50 EUR +1,23% (26.06.2023, 13:07)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

49,47 EUR +0,96% (26.06.2023, 12:52)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (26.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zum Auftakt in die neue Handelswoche könnten die Anteilscheine der Chemiekonzerne Covestro und Evonik ( ISIN DE000EVNK013 WKN EVNK01 ) deutlich zulegen. Dies sei durchaus etwas überraschend. Denn im Mittelpunkt stehe heute an den Märkten eine Meldung, die für konjunkturabhängige Unternehmen wie Evonik und Covestro alles andere als positiv zu werten sei.Denn die Stimmung in der deutschen Wirtschaft habe sich im Juni deutlich verschlechtert. Das ifo-Geschäftsklima sei zum Vormonat um drei Punkte auf 88,5 Zähler gefallen, wie das ifo-Institut am Montag in München mitgeteilt habe. Es sei der tiefste Stand seit gut einem halben Jahr. Analysten hätten zwar mit einem Rückgang gerechnet, im Schnitt allerdings nur auf 90,6 Punkte."Vor allem die Schwäche der Industrie bringt die deutsche Konjunktur in schwieriges Fahrwasser", habe ifo-Präsident Clemens Fuest kommentiert. Im Verarbeitenden Gewerbe habe sich das Geschäftsklima erheblich verschlechtert. Aber auch unter Dienstleistern, im Handel und am Bau habe sich die Stimmung eingetrübt.Die etwa 9.000 befragten Unternehmen hätten vor allem die künftigen Aussichten schlechter bewertet. Der entsprechende Indikator sei deutlich um 4,7 Punkte auf 83,6 Zähler gefallen. Die aktuelle Lage sei ebenfalls ungünstiger bewertet worden als im Vormonat, die Eintrübung sei mit 1,1 Punkten auf 93,7 Zähler aber wesentlich moderater ausgefallen.Es bleibe dabei: Wer in Chemieaktien investiere, benötige angesichts der aktuellen Konjunkturlage starke Nerven. Bei Covestro komme noch die spannende Frage bezüglich der weiteren Pläne von Adnoc hinzu. Aufgrund der im historischen Vergleich günstigen Bewertung und der mittel- bis langfristig durchaus guten Perspektiven sei "Der Aktionär" für beide Aktien zuversichtlich gestimmt. Die Stoppkurse sollten bei 34,00 Euro (Covestro) beziehungsweise 15,00 Euro (Evonik) belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.06.2023)Mit Material von dpa-AFX