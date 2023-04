(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

36,80 EUR +0,57% (13.04.2023, 21:29)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

35,86 EUR -2,08% (13.04.2023, 17:35)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (13.04.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kunststoffkonzern Covestro habe zum Jahresstart in einem schwierigen Branchenumfeld deutliche Geschäftseinbußen hinnehmen müssen. Das operative Ergebnis sei dabei aber deutlich weniger eingebrochen, als Experten es selbst nach zuletzt etwas zuversichtlicheren Äußerungen des DAX-Konzerns erwartet hätten. Das habe vor allem an Kostensenkungen gelegen."Die Nachfrage im ersten Quartal war weiterhin auf schwachem Niveau, allerdings haben wir auf der Kostenseite die richtigen Maßnahmen ergriffen. Damit sind die ersten drei Monate des Jahres 2023 deutlich besser verlaufen als noch zu Jahresbeginn erwartet", sage Dr. Thomas Toepfer, Finanzvorstand von Covestro. Die Aktien seien am Abend auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 2,6 Prozent gestiegen.Bei einem Umsatzrückgang um ein Fünftel auf 3,74 Milliarden Euro sei das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast zwei Drittel auf 286 Millionen Euro eingebrochen, wie Covestro auf Basis vorläufiger Resultate mitgeteilt habe.Anfang März habe Konzernchef Markus Steilemann ein operatives Ergebnis von 100 bis 150 Millionen Euro in Aussicht gestellt; Ende März habe es vom Unternehmen dann aber schon geheißen, dass in es grundsätzlich etwas besser aussehe in puncto genereller Geschäftsentwicklung. Während der Umsatz die Erwartungen der Analysten verfehlt habe, habe das operative Ergebnis deutlich darüber gelegen. Die Konsensschätzungen hätten hier bei nur 158 Millionen Euro gelegen.Eine Jahresprognose traue sich Covestro im unsicheren Konjunkturumfeld vorerst weiterhin nicht zu. Näheres zu den Perspektiven dürfte das Management dann am 28. April im Zuge der Veröffentlichung der vollständigen Quartalszahlen sagen."Der Aktionär" bleibe für Covestro zuversichtlich gestimmt. Die konjunkturellen Risiken dürften angesichts des niedrigen Börsenwerts bereits ausreichend eingepreist sein.Anleger bleiben mit einem Stopp bei 31,50 Euro an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Covestro-Aktie. (Analyse vom 13.04.2023)