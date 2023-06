Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

44,55 EUR +11,96% (20.06.2023, 15:06)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

43,94 EUR +9,01% (20.06.2023, 14:51)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (20.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Covestro schnelle am Nachmittag kräftig nach oben. Aktuell würden die Papiere des Chemieriesen satte elf Prozent gewinnen. Der Grund seien Berichte, wonach Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) über ein Übernahmeangebot nachdenken solle. Dies berichte Bloomberg unter Berufung mit der Angelegenheit vertrauten Personen.Demnach gebe es offenbar noch keine finale Entscheidung, es seien aber bereits Gespräche mit dem Covestro-Vorstand geführt worden. Adnoc sei bereits seit einigen Jahren bestrebt, seine hohe Abhängigkeit von der Ölförderung zu verringern. So halte das Unternehmen 25 Prozent am österreichischen Kunststoffhersteller Borealis sowie 25 Prozent an OMV (der Energiekonzern fokussiere sich ebenfalls immer stärker auf das Chemiegeschäft).In der Vergangenheit sei bereits mehrfach auf das im historischen Vergleich günstige Bewertungsniveau von Covestro hingewiesen worden. Durch den heutigen Sprung auf ein neues 52-Wochen-Hoch habe sich das Chartbild zudem deutlich aufgehellt. Der Stoppkurs sollte nun auf 34,00 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Covestro-Aktie. (Analyse vom 20.06.2023)Börsenplätze Covestro-Aktie: