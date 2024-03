Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

48,58 EUR +1,17% (18.03.2024, 10:19)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

48,62 EUR +1,48% (18.03.2024, 10:07)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Zudem will Covestro bis 2035 Klimaneutralität für seine Scope 1- und Scope 2-Emissionen erreichen, bis 2050 sollen auch die Scope 3-Emissionen des Konzerns klimaneutral sein. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte Covestro einen Umsatz von 14,4 Milliarden Euro. Per Ende 2023 produziert das Unternehmen an 48 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.500 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (18.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Vorstände von Covestro und BASF würden derzeit natürlich immer wieder nach China blicken. Zum einen sei die dortige Volkswirtschaft natürlich enorm wichtig für die gesamte Weltkonjunktur. Zum anderen seien die beiden Chemieriesen dort selbst relativ stark engagiert. Dementsprechend würden die heute veröffentlichten Daten aus China endlich wieder Mut machen.So würden neue Wirtschaftsdaten aus den ersten beiden Monaten dieses Jahres auf eine weitere Erholung von Chinas angeschlagener Ökonomie hindeuten. Die Industrieproduktion der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt sei im Januar und Februar verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um satte sieben Prozent gestiegen, wie das Statistikamt in Peking mitgeteilt habe. Analysten hätten im Vorfeld bei der für die Konjunktur wichtigen Kennzahl mit einem weniger starken Wachstum gerechnet. Die Umsätze im Einzelhandel - ein Maßstab für den Konsum - hätten für denselben Vergleichszeitraum einen Zuwachs von 5,5 Prozent erreicht, was leicht über den Experten-Erwartungen gelegen habe.Die Wirtschaft erhole sich weiter, so Statistikamt-Sprecherin Liu Aihua. Das von der Regierung für dieses Jahr angepeilte Ziel für das Wirtschaftswachstum von ungefähr fünf Prozent könne erreicht werden. Liu habe allerdings auch von einem weiter komplizierten Umfeld für die wirtschaftliche Entwicklung und einer weiter unzureichenden Nachfrage im Inland gesprochen.Die Investitionen in die Entwicklung von Immobilien etwa sei um neun Prozent im Vergleich zu den ersten beiden Vorjahresmonaten gefallen. Der Trend sinkender Investitionen in dem schwer angeschlagenen Sektor habe sich damit fortgesetzt. Die Krise im Immobilienbereich gelte als ein wichtiger Grund für Chinas schwache Wirtschaftsleistung. Peking veröffentliche einige Wirtschaftsdaten für Januar und Februar meist zusammen, was am Frühlingsfest liege, das jedes Jahr unterschiedlich in einen der beiden Monate falle. 2024 habe das Fest wieder für gute Geschäfte im Tourismus-Bereich gesorgt. Traditionell stünden in der Feiertagswoche aber auch anders als sonst die Fabriken still.Die Covestro-Aktie bleibt eine Sonderstory. Das Übernahmeziel des arabischen Ölriesen Adnoc ist weiterhin eine Halteposition (Stoppkurs: 44,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link