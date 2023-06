Börsenplätze Covestro-Aktie:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (21.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Covestro bleibe nach deutlichen Gewinnen am Vortag auch am Mittwoch im Fokus. Am Dienstag habe ein Agenturbericht die Notierung auf den höchsten Stand seit März 2022 getrieben. Der Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) solle ein Auge auf den Kunststoffkonzern geworfen haben, sogar schon erste Gespräche geführt haben. Jetzt melde sich Goldman Sachs zu Wort.Adnoc solle einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg einen Preis "im mittleren 50-Euro-Bereich" je Aktie erwägen. Bei 55 Euro je Aktie ergäbe sich eine Bewertung von 10,6 Milliarden Euro. Zu wenig in den Augen von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank habe als Reaktion auf die Meldung die Einstufung für Covestro auf "buy" belassen. Den fairen Wert sehe Analysten Georgina Fraser aber nicht bei 55 Euro, sondern bei 64 Euro. Das vermeintliche Übernahmeinteresse von Adnoc zeige den strategischen Reiz des Kunststoffkonzerns, schreibe Fraser in der heute erschienen Studie.Kein Upside indes sehe derzeit das Analysehaus Jefferies. Obwohl man die Einschätzung auf "buy" belassen habe, habe man auch das Kursziel nicht angerührt. Es laute nach wie vor 46 Euro. Dort aber habe die Aktie gestern bereits notiert. Analyst Chris Counihan stelle einige Überlegungen hinsichtlich eines möglichen Interesses von Adnoc an.Ob Covestro geschluckt werde oder nicht, sei derzeit noch völlig offen. Aber die Höhe des möglichen Kaufpreises verdeutliche einmal mehr, dass die Covestro-Titel derzeit sehr günstig bewertet seien.Mutige können daher trotz des Risikos, dass die Übernahme scheitert, sowie der aktuellen Konjunktursorgen zugreifen, so Leon Müller von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte nun von 31,00 auf 34,00 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 21.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link