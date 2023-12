Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Nach den schwierigen Jahren 2022 und 2023 würden die Chemieriesen BASF , Covestro und Evonik ( ISIN DE000EVNK013 WKN EVNK01 ) auf eine bessere Konjunkturentwicklung im neuen Jahr hoffen. Doch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) erwarte angesichts der Konsumzurückhaltung der Verbraucher, dass sich die deutsche Wirtschaft 2024 und 2025 langsamer erhole als zunächst erwartet.Für das kommende Jahr prognostiziere das DIW nun ein Wirtschaftswachstum von 0,6 Prozent, für 2025 ein Wachstum von 1,0 Prozent. "Diese Prognose berücksichtigt, dass die Bundesregierung für die beiden kommenden Jahre Einsparungen vornehmen und nicht alle in Aussicht gestellten oder versprochenen Ausgaben tätigen wird", habe das Institut am Donnerstag in Berlin mitgeteilt.Anfang September sei das DIW noch von einem Wachstum von je 1,2 Prozent in den beiden nächsten Jahren ausgegangen. Zuletzt sei aber "der private Konsum als Konjunkturtreiber entgegen den ursprünglichen Erwartungen" weitgehend ausgefallen. Verbraucherinnen und Verbraucher hätten angesichts ungewisser Zeiten aufgebrauchte finanzielle Reserven zunächst wieder aufgefüllt, statt das Geld direkt auszugeben.Auch von der Einigung im Haushaltsstreit erwarte sich das DIW keine Impulse. "Es wurde eine klare Priorität gegen Investitionen gesetzt. Das dürfte die wirtschaftliche Entwicklung langfristig bremsen und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands gefährden", habe DIW-Präsident Marcel Fratzscher gesagt.Der Sparzwang der Bundesregierung trübe die Aussichten für die Konjunktur in Deutschland zwar etwas ein, wichtiger bleibe aber ohnehin eher die Entwicklung der beiden Wirtschaftslokomotiven USA und China. Die günstig bewerteten Aktien von BASF und Evonik würden heiße Comeback-Wetten für das nächste Börsenjahr bleiben, die Stoppkurse sollten bei 36,00 Euro (BASF) bzw. 15,00 Euro (Evonik) belassen werden.Bei Covestro würden weiterhin die Übernahmeverhandlungen laufen - ohne dass dabei irgendeine Information nach außen dringe. Die Aktie verfüge aktuell auch noch über ein relativ gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Die Position sollte hier bei 40,00 Euro abgesichert werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.12.2023)Mit Material von dpa-AFX