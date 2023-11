Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

48,21 EUR -0,84% (29.11.2023, 16:16)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

48,19 EUR -1,45% (29.11.2023, 16:05)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (29.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Der chinesische Chemiemarkt werde immer größer und damit auch immer wichtiger für die beiden im DAX vertretenen Chemieproduzenten BASF und Covestro. Wohl auch deshalb habe die US-Bank JPMorgan im Rahmen ihrer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie vor allem die jüngste Entwicklung im Reich der Mitte genauer analysiert.So habe deren Analyst Chetan Udeshi darauf verwiesen, dass die chinesischen Importpreise für Ethylen und Propylen zuletzt gestiegen seien. Der Grund hierfür seien höhere Ölpreise im August und September. China sei ein Nettoimporteur bei beiden Chemikalien. Udeshi habe das Votum für die BASF-Anteile mit Blick auf chinesische Chemieexporte und -importe auf "Overweight" belassen. De Covestro-Aktie stufe er weiterhin mit "Neutral" ein.Indes habe es auch eine gute Nachricht aus Brüssel gegeben: So habe sich die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone im November etwas stärker als erwartet verbessert. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) sei im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Punkte auf 93,8 Punkte gestiegen, wie die Europäische Kommission Brüssel mitgeteilt habe.Zudem sei der Indexwert für Oktober nach oben revidiert worden, von zuvor 93,3 Punkten auf 93,5 Zähler. Im September sei die Wirtschaftsstimmung noch auf 93,4 Punkte gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit drei Jahren.DER AKTIONÄR halte weiter an seiner Einschätzung fest: Die BASF-Aktie sei eine solide Halteposition. Der Stoppkurs sollte bei 36,00 Euro belassen werden.Indes stünden die Chancen, dass es zu einer Übernahme von Covestro komme, relativ gut. Die Covestro-Aktie bleibt daher weiterhin attraktiv (Stoppkurs: 40,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.11.2023)Mit Material von dpa-AFX